Hattestad ringte langrennssjefen for alvorsprat etter uttalelse i mediene

Etter ulykken som tok livet av Hana (19) reagerte Ola Vigen Hattestad (40) på uttalelser fra Norges Skiforbund. - Det kunne virke som det ble pekt mot oss, sier Hattestad.

FORTSATT PREGET: Ola Vigen Hattestad, her under en trening med det norske landslaget tilbake i 2021.

– Det preger oss selvfølgelig fortsatt. Man får flashbacks flere ganger i løpet av en dag. Men vi prøver å gå videre – det hjelper å se fremover og fokusere på det vi skal gjøre, sier Hattestad til VG i dag.

Det har gått en drøy måned siden den tidligere VM- og OL-medaljevinneren, landslagstreneren i Norge og nå trener for Slovenia, havnet i en nær utenkelig situasjon.

Døde etter påkjørsel

På en trening på Vestlandet, der det slovenske landslaget hadde deltatt på Blinkfestivalen og skulle ligge på treningsleir, ble 19 år gamle Hana Mazi Jamnik påkjørt da hun gikk på rulleski inne i en tunnel.

Hun ble fløyet til Stavanger universitetssykehus, men døde på sykehuset. Et dødsfall som preget hele internasjonal langrenn.

OMKOM I ULYKKE: Hana Mazi Jamnik (19).

Lastebilsjåføren involvert er siktet for overtredelse av veitrafikklovens paragraf tre, som handler om å vise aktsomhet i trafikken. Han er også fratatt førerkortet.

Saken er fortsatt under etterforskning, men mannen har ifølge Stavanger Aftenblad forklart at han ikke så 19-åringen i tunnelen.

Var ikke klar for intervju

Et par dager etter ulykken stilte han opp i et intervju med NRK. Han vedgår i dag at han uttalte seg på et altfor tidlig tidspunkt.

– Jeg var ikke klar for det, egentlig. Tiden etter ulykken var helt jævlig. Uten tvil de verste dagene i mitt liv. Jeg har tenkt mye tilbake til den torsdagen da ulykken inntraff. Da vi ble fortalt at hun kanskje ikke overlevde, så var det surrealistisk, sier han.

Han ble i Norge i fem-seks dager etter ulykken. Da han kom hjem til Slovenia dro han sammen med sin trenerkollega hjem til Jamniks foreldre.

– Vi satt der i et par-tre timer. Vi hadde en lang prat, der de blant annet hadde spørsmål. Det var en god prat. I etterkant har jeg møtt dem i begravelsen, forteller Hattestad.

TIDLIGERE LANDSLAGSTRENER I NORGE: Ola Vigen Hattestad, her under en landslagssamling februar 2021, før VM i Oberstdorf.

– Jeg reagerte umiddelbart

VG spør Hattestad om enkelte uttalelser fra Norges Skiforbund i etterkant av ulykken. Blant annet ordvalgene til Pål Rise – leder for administrasjon og utvikling i forbundet – da langrennstoppen svarte Stavanger Aftenblad per e-post.

Det går blant annet frem at forbundet i lys av ulykken ville gjennomgå retningslinjene for rulleskigåing. Rise viste deretter til rulleskivettreglene utarbeidet med flere trafikketater og Norges Skiskytterforbund.

Da Rise fikk spørsmål om disse retningslinjene ble kommunisert til utenlandske utøvere på treningsopphold, svarte han at det dessverre var utfordrende å fange opp alle utøvere som kommer utenlands fra på besøk i Norge og dermed gjorde det krevende å kommunisere direkte med dem. Han avsluttet sitt svar slik:

«Som det forventes av norske utøvere på treningsopphold i utlandet, forutsettes det at innreisende til Norge setter seg inn i de regler og retningslinjer som gjelder her».

På spørsmål om hva han tenkte da han leste det, svarer Hattestad følgende:

– Jeg kan si at jeg ringte Espen Bjervig (langrennssjef i Norges Skiforbund) og spurte hva som skjedde da den saken kom ut. Jeg reagerte umiddelbart da jeg så svaret. Det som opptok meg da var at det kunne virke som det ble pekt mot oss, sier Hattestad.

Fakta Ola Vigen Hattestad: Alder: 40 år.

Bor i Bled i Slovenia. Gift med slovenske Katja Visnar som han har to barn med, en gutt og en jente.

Meritter: Har individuelt OL-gull fra Sotsji 2014, gull i både sprint og lagsprint i Liberec-VM i 2009. Tok bronse på VM-sprinten i Falun i 2015 og sølv på lagsprinten under VM i Holmenkollen i 2011.

Som trener utgjorde Hattestad trenerduoen på det norske landslaget mellom 2020 og våren 2022.

Tok denne våren over det slovenske landslaget. Les mer

Han sier han samtidig forstår Norges Skiforbunds rolle da ulykken ble kjent.

– De må uttale seg på generelt grunnlag. Det er ikke noe feil isolert sett i hva Pål Rise skriver der. Men jeg følte at saken ble feil. Jeg er leder i Slovenia nå og har vært både utøver og trener i Norges Skiforbund. Jeg kan reglene og hvordan man oppfører seg på rulleski. Men jeg forstår forbundets svar, sier Hattestad.

– Så du føler du fikk en forklaring som du aksepterer?

– Det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg tror ikke jeg skal gå noe mer inn i den materien. Jeg kan si at jeg forstår svaret.

VG har vært i kontakt med Bjervig onsdag. Han ønsker ikke å kommentere saken, da han har hatt direkte dialog med Hattestad. Det ønsker heller ikke Pål Rise.

FIKK TELEFON AV HATTESTAD: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet en gang i 2020.

Etter returen til Slovenia har laget gjennomført to samlinger, den første for to uker siden.

– Da skulle vi så smått prøve å komme tilbake til hverdagen. Det verste sjokket hadde lagt seg. Det går ofte greit for laget og meg, men på den første samlingen var det ingen økter på trafikkert vei. Det fikk de ikke lov til. Det ble kun på gangfelt eller rulleskiløype.

Nå er laget på ny samling. Der var de for første gang på trafikkert vei felles som lag.

– Jeg hadde en klump i magen, jeg hadde det. Det har gått en måneds tid og vi prøver å komme tilbake til hverdagen, sier 40-åringen.

– Har øyeblikk som er dårlige

Langt der fremme, i februar og mars 2023, ligger VM på hjemmebane i Planica for det slovenske landslaget.

Hvordan det blir for laget fremover kan ikke Hattestad vite, men han gjentar at de må prøve å se fremover.

– Men vi får stadig påminnelser om det som har skjedd og vi har øyeblikk som er dårlige. Det er jo veldig akseptabelt. Vi skal jo ha med oss Hana videre, men jeg tror alle føler på at det hjelper å komme tilbake til rutinene og gjøre jobben, sier Hattestad.