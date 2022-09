Haaland starter alt for City – Solbakken skrek til TV-skjermen

ULLEVAAL (VG) Erling Braut Haaland (22) har startet alle de ti Manchester City-kampene denne sesongen, men bare i noen små minutter har Ståle Solbakken vært litt bekymret.

Nordmannen har spilt 825 av 900 mulige minutter for den regjerende engelske mesteren, tross at han har blitt byttet ut i fem av ti kamper.

Landslagssjef Ståle Solbakken er ikke bekymret for kampbelastningen til mannen som forhåpentligvis skal sende Norge til EM i 2024.

– Det har City styrt veldig bra, innleder han, før han forteller at han likevel kan la seg stresse når han ser Haaland spille.

– Jeg ble nesten litt bekymret under den siste kampen mot Wolverhampton. Han løp rundt som en tulling på stillingen 3–0 for å få 4–0, og kjeftet på gud og hvermann fordi han ikke får ballen. Jeg skrek «ro ned, Erling» foran TV-en. Det kommer viktigere kamper, sier han med henvisning til Norge kommende Nations League-oppgjør mot Slovenia (lørdag) og Serbia (tirsdag).

Fakta Haalands spilletid for Manchester City Community Shield: Liverpool - Manchester City 3–1: 90 min. Premier League: West Ham - Man. City 0–2: 78 min.

Man. City - Bournemouth 4–0: 74 min.

Newcastle - Man. City 3–3: 90 min.

Man. City - Crystal Palace 4–2: 84 min.

Man. City - Nott. Forrest 6–0: 69 min.

Aston Villa - Man. City 1–1: 90 min.

Wolves - Man. City 0–3: 90 min. Champions League: Sevilla - Man. City 0–4: 70 min.

Man. City - Dortmund 2–1: 90 min. Les mer

Haaland er kjent for å ta vare på og pleie kroppen, men har tidligere innrømmet at han var for mye skadet forrige sesong. 22-åringen gikk glipp av 34,8 prosent av Dortmunds kamper, men har foreløpig gått skadefri i Manchester City.

Til denne landslagssamlingen har Norge hentet inn en av Haalands fysioterapeuter fra City som en del av støtteapparatet. Mario Pafundi skal sørge for at landslagsspillerne stiller fysisk klare til kamp.

– Han er ikke her bare for Erling, men for alle, fortalte Solbakken, som opplyste at italieneren var hentet på anbefaling fra Haaland.

– Han er sikkert glad for at vi har tatt inn hans mann fra City, og har en som kjenner på kroppen hans hver gang, fortsatte landslagssjefen.

Hyllet Ødegaard

Mens Haaland er sprek og frisk, er det foreløpig usikkert om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til kampene denne samlingen. Midtbaneeleganten sto over Arsenals siste kamp mot Brentford, og skal til undersøkelser i London før det blir endelig klart hvilke rolle han kan spille for landslaget.

Ødegaard ble hyllet av Brentford-manager Thomas Frank før oppgjøret. Han sammenligner nordmannen med en av Premier Leagues største stjerner.

– Med måten Ødegaard spiller for øyeblikket, er han ikke langt unna De Bruynes prestasjonsnivå, sa dansken.

Solbakken mener begge holder verdensklassenivå og er ledende figurer for to av ligaens beste lag.

– De er litt sånn assisttyper begge to. De Bruyne spiller litt lenger fremme i banen enn Martin gjør og vandrer kanskje litt mer. De Bryne ofte detter litt ut til høyre med høyrebeinet, mens Martin er til høyre med venstrebeinet. De Bruyne har mer kraftige, dynamiske løp over distanse, mens Martin kanskje spiller ballen tidligere. Og kanskje Martin er ett hakk lenger tilbake i banen i oppbygningen enn De Bruyne er. Men jeg ser noen likheter på enkelte parameter, sammenligner Norges landslagssjef.