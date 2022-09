Kommentator mener Danmark kan bli verdensmestere etter ny Frankrike-triumf

(Danmark – Frankrike 2–0, Østerrike – Kroatia 1–3) 62 dager før de møtes i gruppespillet i Qatar-VM, slo Danmark regjerende verdensmester Frankrike for andre gang på tre og en halv måned. Det får en dansk kommentator til å skrive «det forbudte».

SPILTE SÅ DET FLAGRET: Christian Eriksen (nummer 10) gratulerer Kasper Dolberg med 1–0-scoringen søndag kveld. Bak Joakim Mæhle (til venstre) og senere 2–0-scorer Andreas Skov Olsen.

«La oss bare si det forbudte høyt: Hvis Danmark i VM-kampene kan treffe det nivået som laget viste i store deler av kveldens Nations League-seier mot Frankrike – ja, så kan vi... bli verdensmestere!», taster fotballkommentator Lasse Vøge i avisen B.T. etter den overbevisende 2–0-seieren i et heltent og utsolgt Parken søndag kveld.

– Vi flyr inn på banen på grunn av den støtten vi får fra stadion, beskriver landslagssjef Kasper Hjulmand overfor dansk TV 2 etterpå.

B.T.-kommentator Vøge spør seg samtidig triumfen mot 2018-verdensmesteren som den største skalpen Danmark noensinne har tatt i Parken.

Det var riktignok ikke tilstrekkelig for å ta seieren i Nations League-gruppen ettersom ledende Kroatia tok seg av Østerrike i sin kamp, men Kasper Hjulmands mannskap tok garantert med seg en god opplevelse etter triumfen over verdensmesteren.

Den suksessrike etterfølgeren til Åge Hareide samlet hele troppen i en ring ute på banen foran de 36.000 tilskuerne etter sluttsignalet for å takke for samlingen og det som faktisk var VM-generalprøven. Første match i Qatar-sluttspillet åpner med Tunisia som motstander 22. november før et nytt Frankrike-møte fire dager senere.

– Jeg er optimist. Men det kan skje mye på de neste to månedene med spillerne. Jeg sitter med livet i hendene de neste ukene, fordi den fysiske tilstanden foregår hjemme i klubbene. Det er ikke noe å gjøre med. Vi har tre-fire treninger, og så skal vi spille mot Tunisia. Men vi har en fordel ved at det er kort oppkjøring. Vi har en ramme der alle vet nøyaktig hva de skal gjøre, sier Hjulmand.

Frankrike manglet riktignok midtbaneduoen Kanté og Pogba og hadde heller ikke tilgjengelig førsterekken i forsvar og på keeperplass. Men de offensive våpnene var ladet med Antoine Griezmann, Olivier Giroud og Kylian Mbappé, og de kvikke føttene til sistnevnte var stilt i Bippe Stankelbein-modus fra start.

De første 20 minuttene dundret Frankrike i angrep, hjemmelaget kom seg knapt vekk fra egen halvdel – og Mbappé kombinerte, hælsparket, løp, satte opp og avsluttet. Først banket han den første sjansen fra skrått hold etter den ene av de fire franske hjørnesparkene på bare de første ti minuttene, men fikk hilse på Ligue 1-kollega Kasper Schmeichels hender umiddelbart. Det skulle ikke bli siste gang denne kvelden.

Schmeichel stoppet også forsøket da Mbappé regisserte et angrep avsluttet av Antoine Griezmann, og så fikk Christian Eriksen endelig tak i ballen.

Danmarks «gjenoppståtte» superstjerne frelset Parken med sin pasningsfot, slik skiftet matchen fullstendig karakter, for midtbanespilleren svingte kuler til høyre og venstre og prikket dødballene på hodene til overraskende farlige Thomas Delaney (182 centimer) og stoppersværingen Joachim Andersen (190 centimeter).

– Han spiller for meg kanskje sin topp tre beste landskamp i kveld, sier TV 2-ekspert Mads Junker etter Eriksens 117. opptreden for Danmark.

Aller først vridde ballgeniet fra Middelfart på Fyn elegant fri Mikkel Damsgaard på venstre. Driblespesialisten spilte raskt fra seg ballen denne gangen, og foran mål kastet Kasper Dolberg seg frem og knottet 1–0 bak Hugo Lloris-reserven Alphonse Areola.

STRAKK TIL: Her setter Kasper Dolberg inn 1–0-målet etter et nydelig dansk angrep.

Eriksen koste seg etter hvert så mye med sine cornere at han prøvde å score direkte fra hjørneflagget, og var en lang Areola-arm fra å greie det, samtidig som Andersen og Delaneys luftstyrke fortsatte å skape sjanser for et nå meget godtgående Danmark. Det var dermed passende at 2–0 kom etter et forarbeid i fellesskap av denne trioen:

Manchester United-spilleren slo en ny corner over til Andersen, som headet ned i feltet, der Delaney var først fremme. Han vippet ballen bakover i returrommet, som et opplegg for smash for Andreas Skov Olsen, og vingen klinket inn en dobling av ledelsen på hel volley.

I 2. omgang gjorde Frankrike et ok forsøk på å komme inn i matchen, men da var Kasper Schmeichel uslåelig bakerst. Han noterte seg for et hattrick i redninger på Mbappés tre forsøk etter pause, deriblant en fotparade han kunne ha arvet fra keeperpappa Peter.

Torsdagens 0–1-tap for Kroatia ødela likevel Danmarks mulighet for å ta seg inn i «Final Four» i Nations League. I puljens andre kamp i Wien sikret nemlig gamle kjenninger som Luka Modric (37) og Dejan Lovren (33) med hver sin fulltreffer at Kroatia får plassen i UEFA-turneringens finalespill med 3–1-seieren over Østerrike.

Nasjonen som rykket opp til A-divisjonen etter å ha kommet foran Norge coronahøsten 2020, rykker dermed ned igjen til nivå B etter å ha blitt sist i gruppen, poenget bak Frankrike.