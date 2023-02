Rekord-Jagr (50): 1099 mål - forbi Gretzky

Jaromir Jagr fyller 51 år om en uke. Nå har tsjekkeren scoret sitt 1099. mål som proff og passert tidenes største ishockeyspiller Wayne Gretzky (62) - og inntatt rekordtoppen.

EVIGHETSMASKIN: Jaromir Jagr ble klar for NHL-klubben Calgary Flames i 2017 (bildet). De siste fem sesongene har han spilt for Kladno i hjemlandet Tsjekkia.

Dette ifølge statistikk-eksperter på Twitter og Instagram-kontoen til tsjekkiske Kladno, som Jaromir Jagr har spilt 19 kamper for denne sesongen.

I kampen mot regjerende mester Trinec søndag gjorde Jagr 4–3 for Kladno.

Kladno tapte 4–5.

Målet var imidlertid historisk. Det var hans scoring nummer 1099 i karrieren som klubb- og landslagsspiller for tidligere Tsjekkoslovakia og nåværende Tsjekkia. Med den topper han statistikken over antall mål som profesjonell ishockeyspiller.

Wayne Gretzky (fylte 62 i januar i år) spilte med draktnummer 99. Kanadieren scoret 1098 mål som profesjonell i WHA, for Canadas landslag - men først for NHL-klubbene Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, New York Rangers og St. Louis Blues.

THE GREAT ONE: Kanadiske Wayne Gretzky (62) går for å være tidenes beste ishockeyspiller.

Saken er også omtalt av svenske Aftonbladet.

Jaromir Jagr - født 15. februar 1972 - VM-debuterte i mesterskapet i Bern i 1990 mot blant andre Norge (9–1), altså for snart 33 år siden. Da scoret han tre mål og la to målgivende pasninger i løpet av 10 kamper.

Samme år undertegnet han NHL-kontrakt med Pittsburgh Penguins. Han gjorde umiddelbart suksess. Med et par mellomspill i Tsjekkia og Russland, spilt Jagr sin siste kamp i verdens beste ishockeyliga (NHL) sesongen 2017/18 - 22 kamper for Calgary Flames.

Det var hans 24. NHL-sesong, 27 år etter debuten.

Siden har han spilt for Kladno i hjemlandet. Jagr er også deleier av klubben. Han spilte sin første kamp denne sesongen i desember. Hittil har han etter 19 kamper scoret tre mål og lagt åtte målgivende pasninger ifølge Eliteprospects statistikkoversikt.