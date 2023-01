Frida Karlsson dropper verdenscuprenn

Den svenske skistjernen er tilbake i trening, men er ikke klar for å gå verdenscuprenn i Le Rousses i helgen.

Det bekrefter Per Nilsson, trener for Tyskland og Karlsson, til VG. Han skriver i en melding at Karlsson er tilbake i trening, men ikke klar for verdenscuprenn ennå.