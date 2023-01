City herjet med Haaland på benken - kan få norsk superduell

(Manchester City - Chelsea 4–0) En frisparkperle og drømmespill ble for mye for Chelsea å håndtere. Manchester City tok seg videre i FA-cupen, og nå kan det ende med en norsk superduell - allerede om et par uker.

KUNNE KLAPPE: Han kunne applaudere lagkameratene etter at City banket Chelsea 4–0. For en gangs skyld, var det ikke Erling Braut Haaland som stod i sentrum av begivenhetene.

For Manchester City møter vinneren av Oxford og Arsenal i morgendagens kamp. Går Arsenal videre der, får vi Martin Ødegaard mot Erling Braut Haaland. Og det om ikke veldig lenge. Fjerde runde i FA-cupen spilles nemlig mellom 27. og 30. januar.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland - Norges desidert største spillere - har aldri møtt hverandre i klubbfotballen på toppnivå. Om Arsenal gjør jobben mot Oxford United mandag kveld, blir altså en gigantoppgjør i FA-cupen premieren på denne duellen.

De skal møtes igjen 15. februar i Premier League på Emirates, i det som er en utsatt kamp, før City tar i mot Arsenal hjemme på Etihad 26. april.

– Fornedrende

Chelsea truet knapt City-målet i den første omgangen av kampen. I stedet bevitnet vi et City på sitt beste. Riyadh Mahrez åpnet det hele med en frisparkperle av de sjeldne fra nærmere 25 meter. Havertz handset i feltet litt etterpå og sørget for straffe til City. Julían Álvarez ekspederte den.

Så skulle storspillet på mange måter bli symbolisert i en vakker 3–0-scoring. Mahrez utfordret og slapp ballen videre til Walker som kom i hundre. På første touch la han videre ut til Phil Foden som enkelt kunne bredside inn hjemmelagets tredje scoring:

Andreomgangen ble en ren transportetappe, og selv om Chelsea var bedre, ble det en lang andreomgang for gjestene. Særlig da Koulibaly klønet det til og lagde straffespark på tampen. Riyadh Mahrez var trygg og satte 4–0.

– Å tape på denne måten er fornedrende, konstaterte Viaplay-ekspert Lars Tjærnås fra kommentatorplass.

– Jeg har sett Chelsea mye de siste årene, og jeg kommer ikke på en kamp hvor jeg har sett de har blitt så ydmyket, fortsatte han.

Chelseas største tap på 2000-tallet er 0-6 i 2019. Også den gang var Manchester City motstander.

– Erling Haaland, han har scoret mer enn dere, sang City-fansen de siste minuttene og refererte til det faktum at Erling Braut Haaland står med 21 ligamål i Premier League. Chelsea står totalt med 20.

Mot Chelsea søndag var det altså FA-cup, men Haaland kom aldri på banen og fikk heller nyte sangen fra sin plass på benken.

Fofana-debut

David Datro Fofana knuste nettopp den norske overgangsrekorden ved å bli solgt fra Molde til Chelsea. Etter å tidvis ha herjet med Eliteserie-motstandere i to år, fikk han debuten sin for storklubben på Etihad søndag kveld.

Han ble byttet inn til den andre omgangen og hadde flere gode involveringer, til tross for at Chelsea hadde lite å by på framover i banen.

Saken oppdateres!