Stusser over taktikken til Klæbo og Krüger: – Veldig overrasket

OBERSTDORF (VG) Hans Christer Holund (33) lot seg overraske over hvordan et stort felt samlet seg under onsdagens Tour de Ski-jaktstart. Federico Pellegrino (32) mener løpet ville sett helt annerledes ut om ikke russerne var utestengt.

KJAPT SAMLET: Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo fikk raskt besøk av Calle Halfvarsson, Didrik Tønseth og Pål Golberg.

Johannes Høsflot Klæbo spurtet inn til den fjerde seieren på rad i Tour de Ski på onsdagens jaktstart. Bak han fulgte en flokk på over 20 mann innenfor 12 sekunder.

Klæbo startet jaktstarten med 12 sekunders forsprang til Simen Hegstad Krüger, mens det var 22–27 sekunder ned til Didrik Tønseth, Calle Halfvarsson og Pål Golberg. Allerede etter 2,1 kilometer var de fem samlet og etter 7,9 var det 28 mann samlet i tetgruppen.

Hans Christer Holund, som startet 47 sekunder bak og loste en stor gruppe opp i tett, var forbauset over utviklingen.

– Jeg er veldig overrasket. Det var nesten som de ventet på oss ute i løypa. Det er merkelig at de ikke griper muligheten og prøver å gå jevnt når de har 30 sekunder forsprang. Det skal være mulig å holde unna, sier Holund til VG.

– Både Johannes og Simen ville vært tjent med å holde unna i dag. På en god dag, er Simen god nok til å holde unna alene. Jeg får høre hva han tenker, sier Holund.

– Jeg synes det er veldig rart, sier William Poromaa om taktikken til de to første.

Krüger forklarer til VG at han ikke hadde dagen til å gjøre mer – samt at det raske, skarpe føre gjorde at det var en fordel å komme bakfra.

– Når jeg ikke helt har dagen, føler jeg ikke det er noen andre som heller tar det ansvaret. Og med dagens forhold, er det ekstremt vanskelig å gjøre noe, sier Krüger og fortsetter:

– Jeg tror ikke det er så mange som hadde klart å gjøre noe med det. I slike jaktstarter vet jeg hvor fort det er å komme opp bakfra.

Klæbo mener den raske starten til Tønseth, Golberg og Halfvarsson gjorde det vrient for han selv og Krüger å tjene sekunder nedover.

– Jeg skulle gjerne vært med å satt fart, men før vi hadde rukket å sette i gang en jevn fart, rakk de bak og spise 30 sekunder. Da er det begrenset hvor mye du får gjort i dag hvor det er så raskt føre. Det kunne nesten vært enn fellesstart, sier Klæbo.

Tour de Ski (4 av 7 etapper): 1) Klæbo 1.31.02, 2) Pellegrino 0.12 min. bak, 3) Golberg 0.14, 4) Skar 0.32, 5) Krüger 0.32, 6) Poromaa 0.37. Øvrige norske: 7) Tønseth 0.39, 8) Røthe 0.39, 9) Holund 0.39, 16) Moseby 1.31, 20) Iversen 1.56. Martin Løwstrøm Nyenget trakk seg fra touren foran onsdagens etappe.

Holund berømmer Tour de Ski-lederen.

– Vi har hatt mange gode skiløpere, men han er veldig nærme å slå alle. Han er bunnsolid, har aldri dårlige dager og er god på alt. Jeg er beundret, sier Holund med stor begeistring.

Russerne har vært Norges store rivaler de siste årene, men på grunn av Russlands krig mot Ukraina er de utestengt av nærmest all idrett.

Italienske Federico Pellegrino – som tok annenplassen på jaktstarten foran Sindre Bjørnestad Skar – mener onsdagens jaktstart ville sett helt annerledes ut om Aleksandr Bolsjunov og de andre russerne var på start.

– Jeg er sikker på at langrenn med russerne er mer spennende. De hadde aldri tillatt et løp som i dag. De ville gått i front og «push, push, push». Vi savner dem med tanke på sporten, sier Pellegrino og understreker sin empati med det ukrainske folket.

– Vi må vente på at krigen forhåpentligvis tar slutt så fort som mulig. Til hensyn for menneskene som nå lider og lever i en krigstid.

Torsdag er det hviledag i touren, før den avsluttes med tre etapper i italienske Val di Fiemme.