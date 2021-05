Mjøndalen-spiller gir ut musikk dager før seriestart: – Dritskummelt

VULKAN (VG) Samme uke som Mjøndalen serieåpner mot Sandefjord, byr midtstopper Markus Nakkim (24) på seg selv og følger drømmen om å gi ut musikk.

– Det er naturlig at det er knyttet litt stigma til at en fotballspiller skal gi ut musikk. Jeg er forberedt på at noen synes det er teit at man gjør noe annet enn å spille fotball, sier Nakkim til VG.

Det er kanskje vanskelig å unngå paralleller til tidligere Mjøndalen-spiller Mads Hansens hit «Sommerkroppen», men Nakkims musikkprosjekt er i en ganske annerledes sjanger.

24-åringen forteller at han har drevet med musikk i ti år og alltid hatt et ønske om å ha det som et prosjekt ved siden av fotballen.

– Det er dritskummelt. Det er det definitivt. Samtidig er det veldig ekte, det er meg og noe jeg føler jeg kan være stolt over, så jeg står i det, forteller Nakkim til VG.

MUSIKKENTUSIAST: Markus Nakkim på vei til bortekampen mot Odd i Skien i fjor. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Inspirert av alt fra Yelawolf til J Cole og hiphop-duoen Outkast har Nakkim gitt ut seks sanger under artistnavnet «Hawkins». Han forteller at det er en grunntone med hiphop, krydret med litt popelementer og akustisk gitar.

Det startet litt useriøst med rockeband og annet for om lag ti år siden. Nakkim har alltid vært flink til å rappe, og har fått positive tilbakemeldinger fra folk i musikkbransjen.

– Det har gitt meg selvtillit og trygghet på at dette er noe jeg kan vise frem til offentligheten og være stolt av, sier han.

24-åringen forteller at det var viktig for ham å gi ut flere låter samtidig og at det representerer best hva han står som for artist.

Utfordret på hvilken av låtene på EP-en han er mest glad i, trekker han frem «Lost Soul».

– Det er en låt som er ganske utleverende og personlig, men jeg synes jeg klarer å formidle det på en ganske kul og smart måte, sier Nakkim og ler.

Han blir litt satt ut av at kjæresten Ragnhild Wyller helt tilfeldig passerer forbi det populære turområdet langs Akerselva sammen med den fire måneder gamle schæfervalpen Whiskey.

– Hun er min største fan, sier Nakkim spøkefullt – og titter lattermildt bort på kjæresten.

– Det er jeg nok. Jeg måtte jo høre at dette var noe jeg kunne gå god for, sier Wyller.

fullskjerm neste Markus Nakkim sammen med kjæresten Ragnhild Wyller og hunden Whiskey. 1 av 3 Foto: Mats Arntzen, VG

Hun ble raskt overbevist – og er langt fra den eneste som har latt seg overraske og imponere over Nakkims musikktalent.

– Jeg hadde forventet at kompiser skulle støtte meg, men det har kommet mye positivt fra uventet hold. Til og med Christian Gauseth, som jeg trodde skulle var litt spydig, har kommet med litt skryt.

I tillegg til å spille fotball og utgi musikk er Nakkim midt i eksamensperioden på førsteåret av en bachelor i psykologi.

Han er også aktuell med prosjektet «Tøft å være raus», som handler om å sette en agenda for holdninger og ordbruk på banen, i garderoben og på tribunen.

Nakkim sier at han er opptatt av å flytte grenser.

– På hvilken måte er musikken personlig og utleverende?

– Det handler om å vise litt om å prøve noe som er litt utover normen, men også touche innpå personlige ting som dødsfall i familien og nære relasjoner.

– Hvordan er det å snakke om det i tillegg?

– Dette er verre. Mye verre. Å lage musikk hjemme alene i sitt eget er hode er en form for terapi. Man kan få litt utløp for det man sitter inne med på en litt kreativ måte. Det er noe av det kuleste jeg vet med å drive med musikk, men å snakke om det etterpå har jeg litt mer problemer med.

Mange har etterlyst større profiler i Eliteserien. Den siste tiden har intervjuet hvor Vålerengas angrepstrio stilte opp med hver sin Rolex vakt oppmerksomhet.

– Det har aldri vært superviktig for meg å stikke meg frem, men akkurat musikken er det gøy å vise frem. Jeg registrerer også at det er andre spillere i Eliteserien som har sine prosjekter og gjør sin greie, og det synes jeg det skal være rom for, sier Nakkim.

Han understreker at fotballen er det soleklart viktigste.

– Fokuset mitt nå er selvfølgelig på seriestarten. Det kommer alltid til å være viktigst. Det er drømmen min og yrket mitt, så jeg har mye større drømmer om å spille fotball i utlandet enn å klatre på hitlistene.

Nakkim er ikke den eneste i Eliteserien som har gitt ut musikk:

