Syv måneder etter skrekk-krasjen gjør Grosjean «comeback» i Formel 1

Mercedes har gitt Romain Grosjean (35) en mulighet for en siste opptreden i Formel 1 når franskmannen får kjøre Lewis Hamiltons (36) mesterskapsbil fra 2019-sesongen.

OVERLEVDE GRUSOM KRASJ: Romain Grosjean får hjelp vekk fra ulykkesstedet etter at han kolliderte og bilen hans eksploderte under VM-runden i Bahrain i fjor. Foto: HAMAD I MOHAMMED / X01444

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Når Formel 1-sirkuset flytter seg til Grosjeans hjemland for Frankrike Grand Prix i slutten av juni, får 35-åringen muligheten til å delta i en test for Mercedes-laget.

– Jeg er så gira på å hoppe tilbake inn i en F1-bil! sier Grosejan ifølge Formula1.com.

Det var under Formel 1-runden i Bahrain i november 2020 at den daværende Haas-føreren var involvert i en grusom kollisjon. Bilen hans eksploderte og ble delt i to i kræsjen. Grosjean satt i flammene i lang tid før han til slutt kom seg ut med livet i behold.

Franskmannen slapp unna skrekk-krasjen med kun brannsår hender og ankler.

Grosjean lå på sykehus for behandling av brannskadene under de to siste VM-rundene av fjorårssesongen. Da skal Mercedes-sjef Toto Wolff ha tatt kontakt med 35-åringen og lovet ham at han skulle få én siste mulighet til å ta farvel med Formel 1 på sine egne betingelser.

Nå har Mercedes-sjefen holdt sitt løfte. 29. juni, akkurat syv måneder etter den grusomme krasjen, får Grosjean muligheten til å kjøre Lewis Hamiltons bil fra da han ble verdensmester i 2019-sesongen. Det skal skje under en test under Frankrike Grand Prix.

Grosjean får også kjøre bilen på banen rett i forkant av selve VM-runden på hans hjemmebane to dager tidligere.

– Jeg er veldig takknemlig for at Merecedes F1 og Toto for denne muligheten. Da jeg først fikk høre om muligheten for å kjøre en Mercedes, var da jeg lå i sykesesgen i Bahrain da Toto snakket med mediene og sendte meg invitasjonen. Det fikk virkelig opp humøret mitt, sier Grosjean.

Mercedes-sjefen sier han er glad for å kunne gi franskmannen denne muligheten.

– Jeg fikk først ideen da det virket som at Romain måtte avslutte sin aktive Formel 1-karriere og vi ønsket ikke at ulykken skulle bli hans siste øyeblikk i en F1-bil, sier Wolff.

– Jeg gleder meg til å se ham igjen i Frankrike og ønske ham velkommen til laget for den helgen - og han bør ta godt vare på min W10 (bilen, journ. anm.), sier Lewis Hamilton.

Grosjean fikk ikke forlenget sin kontrakt med Formel 1-laget Haas etter 2020-sesongen. Franskmannen har konkurrert i IndyCar Series denne sesongen.

TAKKET FOR HJELPEN: Romain Grosjean slapp unna med brannskader etter den grusomme kollisjonen. Her deler han ut en takk til hjelpemannskapet i Bahrain for at de reddet livet hans. Foto: Andy Hone / FIA/F1 HANDOUT / FIA/F1

Publisert Publisert: 5. mai 2021 10:19