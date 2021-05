Mané nektet å hilse på Klopp etter livsviktig seier

(Manchester United – Liverpool 2–4) Sadio Mané nektet å hilse på sin egen manager etter den store triumfen mot rivalene fra Manchester United.

MISFORNØYD: Sadio Mané fikk spille kun det siste kvarteret mot Manchester United. Det likte han dårlig. Foto: Peter Powell / POOL / EPA POOL

Tyskeren var oppglødd etter sin første seier på på Old Trafford og var oppe med knoken mot innbytter Mané, men spissen avviste sin egen manager. Mané så bort på Klopp, men nektet å rekke ut hånden og gikk en annen vei.

– Respektløst. Det er respektløst mot manageren og klubben, sier Graeme Souness, tidligere Liverpool-helt, på Sky Sports.

Mané ble vraket fra start til fordel for Diogo Jota i kampen Liverpool måtte vinne, noe de gjorde 4–2 etter blant annet scoring av Jota. Mané kom inn for portugiseren det siste kvarteret og var med på å trygge inn seieren.

– Hvordan kan Mané klage over å bli utelatt etter den sesongen han har hatt? De vant til og med, sier Souness.

Klopp viftet bort hendelsen:

– Det er ikke noe problem. I går tok jeg et sent valg på treningen om å starte med Jota. Jeg ville normalt sett forklart det, men det var ikke noe tid til det. Alt er i orden, sier Liverpool-manageren ifølge BBC.

Nylig innrømmet Sadio Mané overfor franske Canal+ at dette er den verste sesongen i karrieren hans.

Mané har kun scoret 13 mål denne sesongen, ni i Premier League.

– Jeg er nødt til å forstå at livet går opp og ned. Jeg må bare fortsette å jobbe hardt, så vil kanskje dette passere, sa Mané, som til Canal+ fortalte at han har tatt tester for å se om noe er galt med kroppen.

BEDRE TONE: Jürgen Klopp fikk hyggeligere respons da han feiret seieren mot Manchester United med Andrew Robertson. Foto: DAVE THOMPSON / X01348

Det er ikke første gang Mané og Klopp virker å være uenige:

I 2017 så det ut til at Sadio Mané og Jürgen Klopp var i heftige diskusjoner etter en kamp mot Chelsea. Mané avviste da at det var et problem.

I 2019 var Mané meget sint etter å ha blitt byttet ut mot Burnley av tyskeren.

– Barnslig. Det er følelser da, men det er jo barnslig å ikke gi ham den etter kamp, sier ekspert Simen Stamsø Møller i TV 2s studio om hendelsen etter United-kampen.

– Så tror jeg også at i starten av en sånn innspurt så er det bra å ha ham litt fyrt opp. Det er ikke dumt så lenge stemningen ikke blir dårligere, men det tror jeg ikke med Mané. Han er en fin fyr, fortsetter Stamsø Møller.

– Det der er ingenting. Mané kommer til å være som skutt ut av en kanon neste gang han spiller, mener Brede Hangeland, assistent på Norges landslag.

Roy Keane, tidligere Manchester United-kaptein, sier at han ikke liker at managerne skal gi «high fives» etter kampen. På spørsmål om ikke Sir Alex Ferguson pleide å gi kamper, svarer han:

– Absolutt ikke. Hvis du ser at spilleren er opprørt, bare hold deg unna.

Seieren var svært viktig for Liverpools håp om å ta seg til Champions League i innspurten.

Foto: Skjermdump, VGLive

