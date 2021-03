Vickhoff Lie etter skaden: – Det har vært noen tøffe dager

Kajsa Vickhoff Lie (22) falt stygt under super-G-rennet i Val di Fasa og pådro seg brudd i leggen og kneet. Sesongen er over for Bærums-løperen.

SKADET: Kajsa Vickhoff Lie skadet seg stygt i Val di Fasa.

– Det har vært noen tøffe dager den siste tiden. I dag har det gått litt bedre, så da er det lettere å se litt positivt på ting, sier Vickhoff Lie når hun møter pressen onsdag.

– Jeg husker alt, og mer enn jeg skulle ønske at jeg husker. Alt fra jeg faller, til jeg ligger i nettet og til jeg blir hentet i helikopter, forteller hun.

Her kan du se fallet i Val di Fasa:

«Kajsa Vickhoff Lie har pådratt seg brudd i venstre leggbein», sto det i en pressemelding fra skiforbundet 28. februar. 22-åringen fra Bærum ble fraktet i helikopter fra Italia til Universitetssykehuset i Innsbruck for å opereres.

Vickhoff Lie ble operert mandag og skiforbundet meldte at operasjonen var vellykket.

– Jeg har aldri vært under en så stor operasjon før, og det har vært vondt. Men jeg begynner å se noen litt lysere dager, sier fartsløperen.

– Jeg har snakket med Marc (Strauss) og det har vært noen kritiske dager for å se hvordan ting utvikler seg. Jeg blir nok her til slutten av uken og jeg vet ikke om jeg blir fraktet hjem eller til Ullevål sykehus ennå, legge hun til.

– Vi har ikke en endelig reisedato ennå. Når hun kommer hjem får hun en karanteneperiode, og vi skal naturligvis lage et treningsopplegg for den perioden. Også blir det videre opptrening på Olympiatoppen, sier landslagslege Marc Strauss.

FALLET: Kajsa Vickhoff Lie fikk brudd i både leggen og kneet da hun falt i Val di Fasa. Foto: ANDREA SOLERO / ANSA

Hun skal nå starte med lett opptrening i Østerrike før hun fraktes hjem til Norge.

– Vi skal først prøve å få Kajsa ut av sengen og få mobilisert litt, sier Strauss.

Fartsfantomet har hatt en fantastisk sesong hvor hun tok sin første pallplassering i verdenscupen i super-G-rennet i Garmisch Partenkirchen i slutten av januar. Der kom hun på andreplass.

Neste mål for alpinistene er OL i Beijing 2022 og Vickhoff Lie ser positivt på beskjeden om at det kun er seks måneder til hun kan snøre på deg støvlene igjen.

– Det var det første som slo meg da jeg merket at jeg hadde skadet meg, at det røk. Men jeg har fått beskjed om at det tar seks måneder før jeg kan være tilbake i en støvel, sier Vickhoff Lie og utdyper:

– Nå har jeg fått tre plater inn i leggbeinet, så spørsmålet er jo om jeg i det heletatt får plass til den i en støvel. Jeg har jo ikke vært med på noe leggbrudd før, så jeg vet ikke hvordan det vil føles.

Hun skal ta ut platene i leggen om ett år og hun forteller at hun ser på muligheten for å kjøre med platene i leggen det neste året.

– Jeg håper det blir såpass stabilt og smertefritt at jeg kan begynne å kjøre på ski igjen om seks måneder, og kanskje man kan kjøre med platene i en sesong, sier Vickhoff Lie.

Hun var også preget av en skulderskade i sommer, men fant nye kreative måter å trene se opp på før sesongen.

Her kan du se hvordan hun trente seg opp:

