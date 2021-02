Norge fikk ikke krysset av et nytt hårete mål

OBERSTDORF: Maren Lundby & co. satte seg så høye mål at trenerne fikk bakoversveis.

Landslagssjef Christian Meyer og hopper Maren Lundby kan glede seg over en ny medalje. Foto: Lise Åserud/NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

I lagkampen i den lille bakken i VM-byen ble det bronse etter Østerrike og Slovenia.

Norge hadde en kvartett der den yngste, Thea Bjørseth, er 17 år. Maren Lundby er eldst med sine 26. Sammen med Silje Opseth (21) og Anna Odine Strøm (22) landet Norges lag på pallen, men ikke på toppen.

Tolv lag deltok i lagkampen. Etter første omgang var det av alle ting fersk verdensmester Ema Klinec (22) som ødela for ledende Slovenia. Plutselig var det Østerrike som var foran, med Slovenia og Norge like bak. Norge var med i gullkampen igjen. Kun 4,4 poeng skilte lagene.

Det ble dramatisk. For andre gang i VM-sammenheng var det lagkamp. Mørket hadde senket seg over stadion, med Norge klarte ikke å stå fremst i flomlyset i finaleomgangen. For Slovenia var det verst. Klinec bommet igjen. Østerrikerne jublet for seieren.

Silje Opseth følte at hun ødela for laget, fordi hun ikke presterte det hun vanligvis er god for. Foto: Lise Åserud/NTB

Var optimistisk

Nå har Norge likevel to medaljer på de to første av fire konkurranser. Maren Lundbys sølv i den lille bakken følte hun som en seier, men gull gjenstår.

Planen er Da Aftenposten rett før start pratet med Silje Opseth, sa hun følgende: i ale fall klar når det gjelder å bli best i klassen. Historien er som følger:

Maren Lundby, Anna Odine Strøm og Opseth ble samlet på Olympiatoppen i mai 2018, noen få måneder etter OL i Pyeongchang. En ny plan skulle på plass. Hvordan løfte seg videre?

– Vi trenerne ble sendt på gangen da hopperne skulle finne ut hva de ville. Da vi fikk se hva de ønsket, så vi at det var veldig hårete mål, sier landslagstrener Christian Meyer.

Hopperne ble involvert for å finne ut hva visjonen skulle være for de neste fire årene. Til og med OL i Beijing 2022.

– Da jeg og Gjermund Lunder kom tilbake, var det ingen tvil. De ønsket å bli verdens fremste kvinnenasjon, sier sjefen.

Det likte Meyer og Gjermund Lunder, og alle visste at det bare var å sette ned håp og ønsker på papiret. Det måtte jobbes hardt. Og de involverte måtte finne ut hvordan de ville ha det på laget. Tre punkter kom frem:

Best sammen

Klokskap i treningshverdagen

Offensiv og utviklingsorientert

Thea Minyan Bjørseth (t.v.), Anna Odine Strøm, Silje Opseth og Maren Lundby konstaterer at det ble bronse i lagkonkurransen. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Fortsatt noe å gå på

Den gangen var det tre landslagsutøvere som var i spissen. Nå er det seks i stallen, og flere av ønskene er innfridd. Her er plusser og minuser.

+Medalje i alle mesterskap

+VM-gull individuelt i 2019

-Lagseier i verdenscupen

-Vinne nasjonscupen

OL-gull i 2022 er også et mål, og det kan selvsagt bli innfridd.

Silje Opseth forteller til NRK at hun trøblet med landingen.

– Jeg kjente at jeg landet jamsides og følte at jeg ødela for laget, sier utøveren som har hatt sitt gjennombrudd i verdenscupen denne sesongen.

Thea Bjørseth har imponert begge dager i bakken. Hun er mesterskapsdebutant, uten nerver.