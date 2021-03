Smitterekord i Oslo – skjønner ingenting av hvorfor Vålerenga får trene

Mjøndalens Sondre Solholm Johansen (25) skjønner ingenting av hvorfor toppklubbene i Viken får treningsnekt mens Vålerenga kan kjøre på for fullt i hovedstaden.

SPØRRENDE: Sondre Solholm Johansen ser ut til å forstå lite av dommerens avgjørelse i kampen mot Sandefjord. Nå forstår han lite av hvorfor Vålerenga får trene, men ikke Mjøndalen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det høres merkelig ut at Vålerenga – med mest smitte i verden, holdt jeg på å si – får lov å trene i Oslo, mens Mjøndalen, hvor det ikke har vært noe særlig (smitte), ikke får lov, sier Solholm Johansen.

– Jeg vet det har vært en god del smitte i Drammen, men jeg synes dette høres rart ut, sier Mjøndalen-spilleren.

Mandag ble det registrert 367 nye smittetilfeller i Oslo, viser kommunens egne tall. Det er det høyeste tallet registrert på én dag noensinne. Smittetrenden i hovedstaden har vært stigende siden 18. februar, ifølge VGs oversikt.

Mens det er 476,9 smittede per 100 000 innbygger i Oslo, er det 353,4 per 100 000 i Drammen.

– Vi har forholdt oss til nasjonale myndigheter hele veien, og det har ikke vært noen faglige råd om å stenge dette i Oslo nå. Vi har forholdt oss til anbefalinger om å begrense aktiviteten i ishaller, men ellers er trening for toppidrett unntatt, skriver idrettsbyråd i Oslo, Omar Gamal, i en e-post til VG.

Mandag kveld valgte regjeringen å innføre det strengeste tiltaksnivået i Viken, fylket som omkranser Oslo, til tross for at flere av de 51 kommunene har lav smitte.

Fakta Toppklubbene i Viken Eliteserien: Stabæk, Sarpsborg, Strømsgodset, Mjøndalen, Lillestrøm. Toppserien: LSK Kvinner, Kolbotn, Stabæk. OBOS-ligaen: Ull/Kisa, Strømmen, Fredrikstad. 1. divisjon, kvinner: Øvrevoll/Hosle, Hønefoss. 2. divisjon, menn: Moss, Asker, Eidsvold Turn, Bærum. Les mer

– Det er veldig kjipt. Det er den situasjonen vi står i, og vi får gjøre det beste ut av det, sier Strømsgodset-kaptein Mikkel Maigaard.

– Synes du det er rart at Vålerenga får trene for fullt når dere ikke får gjort det i Drammen?

– Jeg har skjønt at det har vært mye smitte i Oslo, og enda mer enn Drammen, så det er kjipt at vi ikke får trene. Men det er noen som sitter med overblikket, og jeg tror de har mer peiling enn vi har.

Foreløpig har ikke byrådet i Oslo blitt rådet til å stenge toppidretten. Begrunnelsen for at de lar toppidretten rulle, er den samme som tidligere.

– Noen har det som jobb å prestere på høyt internasjonalt nivå. Toppidretten har hatt unntak lenge, selv om dette er omdiskutert fra tid til annen. Blant annet har vi i Oslo ønsket at unntaket skulle praktiseres strengere, opplyser Omar Gamal.

Etter idrettpresident Berit Kjølls møte med statsminister Erna Solberg og kulturminister Abid Raja i starten av mars ble det gjort en innskrenking på hvor mange som regnes som «toppidrettsutøvere».

FÅR TRENE: Dag Eilev Fagermo og Vålerenga får, i motsetning til klubbene i Viken, trene mer eller mindre som normalt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fellestreningsforbudet gjelder helt til 11. april for toppklubbene i Viken fylke, men Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball jobber for å få til et unntak for toppklubbene som er rammet av de strenge tiltakene i Viken fylke

– I dette tilfellet mener vi at vi har gode argumenter for at trening for toppidrett utendørs ikke skal stenges. Derfor jobber vi for at det skal være tilsvarende treningsforhold for hele landet, inkludert Viken, sier Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball

Publisert Publisert: 16. mars 2021 21:03