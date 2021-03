Corona-syk Bullen var «helt skutt»: Nå går det første OL-toget

Teamet til Grace Bullen (24) turte ikke å ta sjansen på å konkurrere før fredagens OL-kvalifisering i Ungarn. Det blir første gang det norske medaljehåpet konkurrerer siden EM-gullet i februar i fjor.

FULL STOPP: Etter EM-gullet for 13 måneder siden har ikke Grace Bullen konkurrert. Foto: SZILARD KOSZTICSAK / MTI

14. februar 2020 ble Bullen europamester, og på grunn av corona-situasjonen er det siste gang hun har konkurrert. Bullen ble smittet i november og har jobbet seg tilbake etter sykdommen mens flere av de argeste rivalene i 57-kilosklassen har deltatt i turneringer.

– Nå går det rykter om at flere utøvere er smittet før kvalifiseringen, så det viser vel at vi valgte riktig ved å bli hjemme, sier Bullen-trener Gudrun Høie til VG.

Den opprinnelige planen var at Bullen skulle konkurrere i Ukraina i slutten av februar og Roma den påfølgende helgen.

– Billetter og alt var bestilt, men vi tok rett og slett ikke sjansen. Vi har hatt corona hele gjengen, men da reglene ble endret slik at vi ikke slapp karantene valgte vi å bli hjemme og trene istedenfor, forklarer Høie.

De norske bryteguttene har valgt en helt annen taktikk, og vært på en rekke utenlandsopphold de siste månedene. Også Stig-André Berge & co. skal forsøke å kvalifisere seg førstkommende helg.

Iselin Maria Solheim, som skal prøve å kvalifisere seg i 76-kilosklassen, har vært i Ukraina og Polen de siste ukene.

Bullen selv har ikke latt seg intervjue de siste par månedene. 24-åringen har fullt fokus på fredagens europeiske kvalifiseringsstevne i ungarske Budapest. Det er bare de to beste der som får OL-billett. Semifinalene går fredag kveld, så alt skjer i løpet av én dag.

– Det er klart det er ekstra stressende at hun ikke har konkurrert. Nå må hun vinne alle kampene på fredag. Det blir tøft, men vi gjorde et valg og har forberedt oss godt hjemme i Fredrikstad, forteller Høie som selv ble verdensmester i bryting fire ganger på 80- og 90-tallet.

Ble syke i november

Sammen med Gheorghe Costin har hun hatt treneransvaret for Bullen de siste årene. Da alle i Team Bullen ble corona-smittet i november var det ikke mye som tydet på at det i det hele tatt skulle bli OL-kvalifisering.

«TEAM BULLEN»: Trener Gudrun Høie (bak t.v.), trener Gheorghe Costin, sparringpartner Othelie Høie (foran t.v.), Garce Bullen og sparringpartner Adrian-Gheorghe Mosa fra Romania. Foto: PRIVAT

– Det var én trening det, så var alle smittet. Jeg var nok den som ble dårligst, og måtte en tur på sykehuset for å få oksygentilførsel. De andre fikk en skikkelig influensa, og var dårlige en ukes tid. For Grace var det problemene etterpå som skapte størst bekymring, forteller Høie.

– Grace var helt skutt. Pulsen hennes spratt opp i 180 bare hun løp litt. Da lurte vi på om det i det hele tatt ble noen kvalifisering. Vi følte at vi hadde dårlig tid, og pushet henne kanskje litt mye i starten.

Høie forteller at det var først i februar at det var tilbake på fullt nivå, og at den perioden har vært noe av den tøffeste treningen det norske brytehåpet har vært igjennom.

FAST SPARRINGSPARTNER: Det 18 år gamle stortalentet Othelie Høie har trent med Grace Bullen i lengre tid. Her fra trening i Fredrikstad tidligere denne uken. Foto: PRIVAT

– Nå er fysikken og hurtigheten veldig bra. Det handler om å få hodet på plass, og vi har jobbet mye mentalt, sier Høie.

– Hvor stor vil du si sjansen er for at hun klarer dette på fredag?

– Jeg vil si at sjansen er størst for at hun klarer det, så over 50 prosent. Tatt alle forutsetningene i betraktning, så har hun og vi gjort en god jobb.

PS! Høie peker ut Veronika Tsjumikova (Russland), Emese Barka (Ungarn) og deltagerne fra Bulgaria og Romania som de argeste konkurrentene til Bullen i 57-kilosklassen.

