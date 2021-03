Curlingsjef stusser over Bent Høie-beskjed: – Kan ikke se noe forskjell

VM-oppladningen kan ryke for curlinglandslaget. Sportssjef Pål Trulsen stusser over reglene.

Skip Steffen Walstad og det norske laget må tenke kreativt for å få trene før VM. Foto: AP

3. april starter curling-VM i Canada, der de seks beste lagene får OL-plass. Koronarestriksjonene på Østlandet har skapt en kaotisk situasjon for det norske laget.

Spillerne holder til i Oslo-området. Oslos eneste anlegg, på Bygdøy, er stengt for sesongen. Normalt ville det vært naturlig å trene i curlinghallen på Snarøya. Men den ligger i Viken fylke, der myndighetene har lagt seg på tiltaksnivå 5A. Det innebærer at trening i toppidretten ikke er tillatt.

Onsdag frarådet dessuten helseminister Bent Høie landslaget om å trene i Stange eller Lillehammer i Innlandet fylke. Det får sportssjef i curlingforbundet Pål Trulsen til å stusse.

– De utøverne som skal til VM, gjør alt i sin makt for å unngå smitte. Hvis det er lov til å dra til Lillehammer på påsketur, må det være lov at en toppidrettsutøver drar til Lillehammer for å forberede seg til VM, sier Trulsen, som legger til at han «ikke kan se noe forskjell».

OL-legenden Pål Trulsen jobber nå som sportssjef i Norges Curlingforbund. Foto: NTB

Svar fra Høie

Onsdag morgen snakket Trulsen og landslagsskip Steffen Walstad med Aftenposten om planene om dagsturer til Stange og helgetur til Lillehammer for å trene.

I intervjuet ga Trulsen uttrykk for at det var «mange logiske brister» når det kom til koronareglene, men at det var uunngåelig.

På onsdagens pressekonferanse svarte Bent Høie på problemstillingen.

– Den logiske bristen er hvis de reiser til Stange og trener. Det er da den logiske bristen oppstår. Så det bør de ikke gjøre, svarte Høie.

Trulsen sier han ble misforstått i intervjuet onsdag morgen og at den «logiske bristen» han refererte til, var at toppidrettsutøvere kan trene i Oslo, men ikke i Viken.

Bent Høies svar onsdag skaper trøbbel for curlinglandslagets VM-oppladning. Foto: NTB

Bekymret for oppladningen

Etter beskjeden fra Høie sier Trulsen at det nå blir vanskelig å reise på treningsturer, med mindre man får en godkjennelse fra den lokale kommuneoverlegen.

– Hvis du skal til VM og kvalifisere deg til OL, da er det greit å trene litt, sier Trulsen.

– Vurderer dere nå å droppe VM?

– Vi drar til VM for å gjøre så godt vi kan. Gjerne få medalje, det er målet vårt. Vi prøver å komme så godt forberedt til VM som mulig.

– Frykter du at dere ikke får trent nok?

– Jeg frykter alltid at vi ikke har trent nok. Men å ikke få trent i det hele tatt, det er litt lite.

Nødvendig reise

Trulsen er klar på at treningsturer ville vært uaktuelt om ikke VM nærmet seg. Og at Norge trolig ikke ville stilt i VM om det ikke var OL-kvalifiseringen.

Men curlingforbundet har tidligere sett på en mulig tur til Stange som en nødvendig reise, som myndighetene gir mulighet til.

Landslaget lever i en selvpålagt boble i perioden frem mot VM.

– Vi er i total isolasjon mot resten av verden. Vi treffer kun de andre på laget og de vi bor sammen med, sier lagets skip Steffen Walstad.

Steffen Walstad jobber i et kommunikasjons- og event-byrå ved siden av curling-satsingen. Foto: AP

– Hvis én av oss havner i karantene, havner sannsynligvis alle fire i karantene. Så vi må være superstrenge på nærkontakt, legger Walstad til.

Han sier laget vanligvis ville trent hver dag så tett opp mot VM. Slik blir uansett det ikke nå.

– Vi bruker nå mer tid på å se på curlingkamper og forbereder oss på strategi, sier Walstad.

Laget planlegger å reise til Canada 25. mars. Deretter blir det en karanteneperiode der. 14 lag er med i VM og de seks beste kvalifiserer seg til OL.