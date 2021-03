Kaller Solbergs gullmeldinger «hult og hyklersk»

Statsminister Erna Solberg har gratulert VM-vinnere i tur og orden på Twitter de siste ukene. Flere har latt seg provosere.

KRITISK: Lars Tjærnås (t.h.) synes det er umusikalsk når statsminister Erna Solberg (t.v.) gratulerer gullvinnere som ikke får lov til å konkurrere på norsk jord. Foto: VG

Håndballekspert Ole Erevik tok opp tråden i en Twitter-melding hvor han påpekte at statsministeren siden 10. februar har tweetet 17 ganger.

«15 av disse har vært gratulasjoner som har levert strålende idrettsprestasjoner i utlandet. Her i landet får man ikke lov til å arrangere samme konkurranser».

Det fikk Lars Tjærnås på banen. Fotballeksperten fulgte opp slik:

«Idrett har alltid vært et smykke mange politikere har pyntet seg med, men i lys av siste tidens behandling av toppidretten framstår dette som hult og hyklersk».

Til VG sier Tjærnås at han synes det er umusikalsk siden Norge selv ikke arrangerer noe som helst, har stengt for toppidretten og utøvere må ut av landet for å konkurrere.

– Jeg synes det grenser til dobbeltmoralsk. Idretten er et smykke som politikerne kan bruke for alt det er verdt i noen sammenhenger. Det er ukontroversielt å gratulere utøvere og sole seg i glansen. Det er tilsynelatende greit at man kan reise og delta på andres fest for deres risiko og regning, mens vi selv ikke vil ta del i det spleiselaget, sier Tjærnås og sikter til alle verdenscup-konkurransene som måtte avlyses på norsk jord.

– Enten får vi være med fullt og helt eller så får vi la være å late som det er greit som vi er med på andres premisser og bekostning hele tiden. Det synes jeg ikke er greit. Det gjør meg litt opprørt på vegne av idretten.

Det som opprører fotballeksperten mest er alt idretten ikke får lov til å være og som han mener ville ha vært en avlastning for veldig mange i tøffe corona-tider.

– Det vi vel oppdager nå når vi sitter og ser på idrett på TV, enten det er toppfotball eller VM, er hvor mye det betyr som et lyspunkt for veldig mange. Da er det jo betenkelig at man blir nektet å utøve sin sport her hjemme. Nesten alle har sett verdien av toppidrett og toppfotball at det er virkemidler for å holde moralen oppe i tøffe tider som nå. Det gjør meg betenkt at man ikke ser det som en verdi, sier Tjærnås.

Provosert

Han blir provosert over at norske myndigheter ikke tar hensyn til regionale smitteforskjeller i dette langstrakte landet og slipper til utøvere der det er uproblematisk.

– Jeg er ikke dummere enn at jeg vet at vi har et virus som krever omfattende tiltak, men jeg håper jo inderlig at en kan se på dette med en større grad av nyanser enn til nå. Jeg ser ingen logikk i at 22-åringer i Sandnessjøen ikke skal kunne spille en fotballkamp mot Brønnøysund. Og dette gjelder jo ikke bare idretten.

Lars Tjærnås er klar på at idretten ville kunne ha hjulpet myndighetene mer enn de kanskje selv er klar over.

– Men nå er det miljøer som rives opp med roten, og den regningen kan bli brutal, sier Lars Tjærnås.

Statsminister Erna Solberg har ikke vært tilgjengelig for kommentar hverken lørdag eller søndag. VG har forelagt kritikken til hennes statssekretær, Rune Alstadsæter.

