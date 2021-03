Skrekkrekken fortsetter for Liverpool – Mounts perle avgjorde for Chelsea

(Liverpool - Chelsea 0–1) Toppkampen mellom Liverpool og Chelsea ble preget av kontroversielle dommeravgjørelser, Mason Mount og at Liverpool nå har fem hjemmetap på rad for første gang i klubbens 129 år lange historie.

Mount først: En langball fra N’Golo Kanté fant veien til den unge engelskmannen, som dro seg vekk fra det passive presset til Fabinho og banket ballen i det lengste hjørnet.

Den hjemvendte Chelsea-sønn var kampens gigant på Anfield.

– Jeg har kjent ham i åtte år og han har tatt steg hele tiden, han er veldig smart. Nå er han i ferd med å ta steg inn blant de som er helt der oppe, sier tidligere Chelsea-spiss Tore André Flo i TV 2s pausestudio, etter at han spøkefullt tar æren for at Mount har lært seg avslutningsteknikk.

TAKE A BOW: Mason hadde selvtillit på høyde med Mount Everest etter scoringen mot Liverpool. Her feirer han sammen med høyreback Reece James. Foto: Phil Noble / Pool Reuters

Like før den avgjørende scoringen trodde Timo Werner at han hadde sendte blåtrøyene i føringen, men etter å ha dratt frem nanometerbåndet på VAR-rommet, fant de ut at den scoringssky tyskeren var et par atomer på feil side av Andy Robertson idet pasningen fra Jorginho ble slått.

Etter pause var det Liverpools tur til å føle seg snytt. Midtbanekrigeren Kanté berørte tydelig ballen med hånda inne i egen sekstenmeter, men dommer Martin Atkinson valgte ikke å dømme straffe og denne gangen valgte videodommerne å forbli tause.

Toppscorer Mohamed Salah ble byttet ut da Liverpool virkelig var i beit for scoring og så ikke særlig fornøyd ut på benken.

SUKK: Mohamed Salah ble henvist til benken den siste halvtimen mot Chelsea. Foto: Laurence Griffiths / PA Wire

Ikke siden 16. desember har Liverpool tatt alle tre poengene på Anfield. De siste fem har alle endt med nederlag uten tilskuerne på The Kop. Det har aldri skjedd i Liverpools 129 år lange historie.

En brutal kontrast til den 66 kamper lange rekken med hjemmekamper i ligaen uten tap som nylig ble brutt.

For Thomas Tuchels del ble det den største skalpen han har tatt i sin korte tid som Chelsea-sjef. Tyskeren er stadig ubeseiret for London-klubben og la opp til en kampplan med «fart, fart og fart», slik han sa det til Sky Sports før kampen.

– Vi hadde riktig innstilling før kampen, vi har mye selvtillit. Defensivt har vi vært sterke i det siste og det har åpenbart hjulpet oss til å vinne kamper, sier matchvinneren Mount til Sky Sports.

Timo Werner ble foretrukket på topp av nettopp denne årsak, men tyskeren viste manglende selvtillit foran mål og blåste flere gode muligheter alene med Alisson.

Det betyr til slutt lite. Chelsea tok steget inn i topp fire og Liverpool fortsetter inn i blindgata på Anfield Road.

SCHNELL, SCHNELL! Jürgen Klopp mante sine gutter til kamp mot Chelsea, men fikk ikke den responsen han hadde håpet på. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

