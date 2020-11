Klæbo om kreftsyk morfar: – Jeg savner å ha ham med meg på tur

BEITOSTØLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) var skeptisk da morfar og trener Kåre Høsflot (77) utsatte kreftbehandlingen på grunn av ham.

TOUR-SEIER: Kåre Høsflot og barnebarnet Johannes Høsflot Klæbo etter Tour de Ski-seieren i Val di Fiemme i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Morfar har vært helt avgjørende for Johannes Høsflot Klæbos suksessrike karriere. Sist uke fortalte Kåre Høsflot i et intervju med Adresseavisen at han startet med kreftbehandling sist vinter.

77-åringen sa at han ikke regner med at han blir å finne på noen langrennsstadion kommende vinter. Han må følge dramatikken hjemmefra i Trondheim, også helgens norske skiåpning på Beitostølen. Der går Klæbo sprint fredag.

Les også Treneren fikk Johaug ut av trøbbel: – Jeg gråt og gråt og gråt

– Hvordan var det å få beskjeden?

– Det er tøft, ingen tvil om det. Samtidig fikk vi positive prognoser. Han var i godt humør, var flink og positiv. Vi har jobbet med positiv holdning. Ikke bruke tid på ting du ikke får gjort noe med. Jeg savner å ha ham med meg på tur. Men vi snakker mye på telefon, svarer Klæbo.

De bruker toppidrettspsykologien også nå.

– Morfar har fortalt meg hvordan jeg skal gjøre ting. Nå er det min tur til å fortelle ham, sier Johannes Høsflot Klæbo på telefon til VG.

Det var mamma Elisabeth Høsflot Klæbo som fortalte Johannes om morfar og kreften.

– Det var et støkk da mamma fortalte meg det. Samtidig var det viktigste å høre hvordan han hadde det. Men ordet «kreft» er jo et negativt ladet ord, sier langrennsløperen til VG.

Les også Marit Bjørgen fortsatt Norges mest populære utøver

I intervjuet med Adresseavisen fortalte Kåre Høsflot at han ba om at kreftbehandlingen ble utsatt til langrennsvinteren 2019/20 var over.

– Jeg var skeptisk først, men det var ikke noe problem. Det sier mye om ham som person. Det er stas å ha han med på tur. Han gir meg mye. Søsteren min synes også det er stas å ha ham som trener, de har et like tett forhold. Denne sesongen skal han ikke på skirenn. Da blir han nok enda mer nervøs, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

Les også Klæbo med ekstremt corona-regime: – Hun blir tvunget til å leve som meg

Kåre Høsflot gikk fra å være «bare» morfar til også å bli trener den vinteren Johannes fylte 16 år.

– Å ha morfar som trener er den beste tryggheten jeg kan få, sier Johannes i boken som de to har gitt ut, «Johannes & morfar».

Johannes Høsflot Klæbo har aldri lagt skjul på hvem som er hans «sjefstrener», uansett hvilket landslag han har vært på. De to har hatt et ekstremt tett trener-utøver samarbeid gjennom hele skilivet. Det har blant gitt tre OL-gull, tre VM-gull og sammenlagtseier i Tour de Ski.

Publisert Publisert: 19. november 2020 13:37 Oppdatert: 19. november 2020 13:56