Solskjær får ros for «genistrek»: – All ære til Ole

Ole Gunnar Solskjær overrasket med å benke Paul Pogba til fordel for Daniel James – og fikk svært godt betalt mot Leeds.

COACHING: Ole Gunnar Solskjær var aktiv på sidelinjen i 6–2-seieren over Leeds søndag kveld. Foto: NICK POTTS / X01348

– Jeg ble overrasket da jeg så James i lagoppstillingen, men det ser ut som en genistrek fra Ole Gunnar Solskjær, mente Gary Neville i Sky Sports’ studio.

Den lynhurtige waliseren fikk mye rom å boltre seg i mot et Leeds-lag som presset Manchester United høyt. Daniel James scoret hjemmelagets femte mål i 6–2-seieren.

– Det har vært den perfekte kampen for ham, sa Neville.

Det var første gang siden 0–0-kampen mot Chelsea at Daniel James fikk minutter i en ligakamp.

– All ære til Ole. Han tenkte nok at dette vil være hans type kamp og at den kom til å være åpen, sier Roy Keane.

Daniel James noterte seg også for sitt første mål siden august 2019. Etterpå fikk han rosende ord fra sjefen.

– Jeg tror alle så hvordan han bidro for oss i dag, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

– Vi visste at de kom til å være på fra første minutt, så vi måtte løpe mer og det gjorde vi i dag, sier Daniel James.

Waliseren var for øvrig svært nære å signere for Leeds i januar 2019, men overgangen glapp i siste liten.

GULT KORT: Dommer Anthony Taylor gikk i lomma etter denne situasjonen hvor Daniel James falt i duell med Liam Cooper. Foto: Clive Brunskill / PA Wire

Han scoret sitt fjerde mål for Manchester United. Før det hadde han fått gult kort for filming for tredje gang siden han ankom klubben.

– Han er veldig påskrudd, så rask og kvikk. Jeg vet ikke om det var utenfor straffefeltet eller ikke, men det er enten straffe eller frispark når han blir truffet av armen – så får han i tillegg gult kort for filming. Det er sjokkerende dømming, sier Solskjær.

Marcelo Bielsa tok selvkritikk etter kampen for at Manchester United dominerte så mye.

– De har tydeligvis sett oss mye og så hvor de skulle presse oss, sier Leeds-angriper Patrick Bamford.

SKUFFET: Marcelo Bielsa sier at han «ikke fant en løsning» for å stoppe Manchester United-dominansen. Foto: Nick Potts / POOL PA

Nå tror tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane at gamleklubben kan kjempe helt i toppen.

– Jeg synes Liverpool fremdeles er det beste laget, men jeg ser ingen grunn til at Manchester United ikke skal se lyst på muligheten til å utfordre Liverpool, sier Keane.

De røde fra Manchester har plukket 19 av 21 poeng på de syv siste ligakampene – og ingen lag har tatt flere poeng enn Ole Gunnar Solskjærs lag siden Bruno Fernandes ankom klubben.

TALISMAN: Bruno Fernandes har vært som en slags lykkeamulett for Ole Gunnar Solskjær. Portugiseren har vært svært viktig etter at han kom til England. Foto: NICK POTTS / X01348

Selv er nordmannen lite interessert i å snakke opp egne gullsjanser.

– Det er kun 13 kamper ut i sesongen, vi er ikke engang halvveis, sier Solskjær.

- Vi ser ikke på tabellen. Det er ikke tidspunktet for å se på det eller kampprogrammet nå. Vi må bare ta en kamp av gangen, sier Scott McTominay til Sky Sports.

McTominays uttalelse fikk TV 2-ekspert Trevor Morley til å reagere.

– Det er et idiotisk svar. Han vet de er på tredjeplass. Hvordan kan du være en fotballspiller uten å se på tabellen? spurte en oppgitt Morley etter kampen.

Nå venter Everton på Goodison Park i ligacup-kvartfinalen, før Solskjær & Co. har Leicester (borte) og Wolves (hjemme) i ligaen før nyttår.

For Leeds er det gode muligheter for poeng hjemme mot Burnley og borte mot West Bromwich i de to neste kampene.

