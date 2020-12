Hyller Oftedal etter ny storseier: – Håndballens Messi

KOLDING/OSLO (VG) (Tyskland - Norge 23–42) Norge satte et vanvittig tempo for start og spilte tidvis Formel 1-håndball da Tyskland ble smadret 42–23.

STYRTE SPILLET: Stine Bredal Oftedal mot Tyskland. Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Norge gikk ut i 100 mot Tyskland og spilte med et enormt tempo fra start - mye takket være backrekka med kaptein Stine Bredal Oftedal i hovedrollen og en Nora Mørk som nok en gang sprudlet i mesterskapscomebacket.

Allerede til pause sto det 22–14. Og Norge fortsatte kjøret etter hvilen - til slutt endte det imponerende 42–23.

Det mot et sjokkert tysk lag har blitt omtalt som en semifinalekandidat i årets EM.

Oftedal styrte som vanlig mye i det norske angrepsspillet - og fikk fortjent ros i TV 3s studio til pause:

– Hun er håndballens Lionel Messi, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Györ-proffen ble i juli kåret til verdens beste håndballspiller.

I tillegg til kapteinen spilte Nora Mørk igjen en meget god kamp etter comebacket. Hun herjet med det tyske forsvaret og ble norsk toppscorer med 12 mål. Hun ble av VG igjen kåret til banens beste og belønnet med børskarakter 10.

Mørk har på sine 123 landskamper bare scoret mer enn 12 en gang. 14 mot Russland i OL-semifinalen, men det var med ekstraomganger. To andre kamper med 12. Brasil i OL 2016 og Nederland i EM-finalen (sist hun fikk 10 poeng).

IMPONERTE IGJEN: Nora Mørk feirer scoring mot Tyskland. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Dermed fikk de norske jentene revansje for EM-tapet for to år siden. Da vant Tyskland 33–32 i den franske byen Brest. Det var med å ødelegge Norges medaljesjanser.

Norge ble nummer fem og endte uten EM-medalje for første gang på 18 år.

Siste norske kamp i gruppespillet er mot Romania mandag. De tapte for Tyskland i sin åpningskamp, og slo Polen lørdag.