Opplysninger til VG: Serie A-klubb med bud på Glimt-stjerne

Serie A-klubben Crotone sendte lørdag et offisielt bud til Bodø/Glimt på Kasper Junker (26), ifølge VGs opplysninger.

BRAKSUKSESS: Kasper Junker ble toppscorer i Eliteserien forrige sesong med 27 mål på 25 kamper. Her i duell mot Jonatan Tollås Nation i Vålerenga. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

VG får opplyst at budet er på rundt 15 mllioner kroner.

– Vi er oppmerksomme på at det har kommet et bud. Jeg synes det er en fair pris i dette markedet. Nå er det opp til klubben, sier Junkers agent Christian Bysted til VG.

Junker ble toppscorer i Eliteserien med 27 mål på 25 kamper forrige sesong, som var hans første i Bodø/Glimt.

Crotone ligger på sisteplass i italiensk Serie A og ønsker seg Junkers målteft i et forsøk på å komme seg ut av nedrykkssonen. Det er for øyeblikket to poeng opp til trygg plass.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt svarer slik på spørsmål om budet fra Crotone:

– Kommenterer vanligvis ikke konkrete bud, eller hvilke klubber som er på banen, men hvis du sa 15 millioner kroner, så høres ikke det for meg ut som en fornuftig og god pris på toppscoreren i Norge. Får sjekke e-posten når jeg har spist middag.

