Bjørnsen svarer på VM-slakt: – Langt under forventning

Kristian Bjørnsen fikk glatte lag av Joachim Boldsen etter VM-exiten. Nå svarer Norges visekaptein på slakten fra TV 3-eksperten.

BOM, BOM, BOM: Kristian Bjørnsen bommet på alle sine skudd i VM-kvartfinalen. Nå svarer han på den tøffe kritikken for sin innsats i mesterskapet. Foto: KHALED ELFIQI / POOL

Publisert Publisert Nå nettopp

– Bjørnsen har ikke hatt et godt mesterskap. Det kroner han med en virkelig dårlig kamp, sa Boldsen i rettighetshaverens studio etter at Norge ble slått ut av Spania onsdag.

Norge var en av de største favorittene på forhånd, men søndag gjør Sverige og Danmark om gullet i VM-finalen. Bjørnsen kaller Norges mesterskap for dårlig i en melding på Twitter. Han legger med innslag av Stavanger-dialekt:

«Min prestasjon va langt under forventning. Men takk til alle kritikere, bedrevitere og eksperter for motivasjonen framøve!»

Les også Svensk jubel for Glenn Solberg i drama-seier: – Jeg er veldig stolt

Høyrekanten avsluttet VM med tre skuddbom mot Spania i et mesterskap der høyrekanten ha scoret 11 mål på 21 skudd. Det er langt under pari.

Rogalendingen har vært en scoringsmaskin i tidligere mesterskap og står notert med 536 mål på sine 135 kamper for Norge. Men i Kairo har det ikke stemt for erfarne Bjørnsen som spiller sin femte sesong for Wetzlar i tysk Bundesliga. Der har Bjørnsen scoret 53 mål og hatt glimrende uttelling på skuddene denne sesongen (78 prosent).

Kollega på høyrekanten, Kevin Gulliksen, leverte åtte VM-scoringer på 10 skudd på en mye mer begrenset spilletid.

– Gulliksen må føle seg som den største idioten i verden når han blir sittende på benken for en spiller som bare bommer, hevder Boldsen med klar melding til landslagssjef Christian Berge.

VG forela Boldsens uttalelser torsdag for Berge og Bjørnsen gjennom landslagets pressekontakt. Men fikk beskjed om at landslagssjefen ikke å ønsket å uttale seg på vei hjemover.

Les også Forsvarssjefen satt hjemme i VM: – Helt forferdelig

Berge gjør tydelig valg av spillere og gir sine mest betrodde stor tillit. I starten av VM var Boldsen kritisk til at Berge brukte Sander Sagosen mye i de to første kampene.

– Hvis man skal slite sånn på Sander som man gjør i dag, så blir det en lang, lang, lang sluttrunde, sa Boldsen i TV 3s VM-studio. Christian Berge svarte da gjennom VG:

– Du tror ikke at jeg har hørt det før? Jeg har snakket mye med Sander i forkant om belastning og hvor han sto med tanke på den kampen her. Gøran (Johannessen) skulle ha en god gjennomkjøring igjen, det var det ingen tvil om, og Sander skulle ha en gjennomkjøring igjen. Så får vi se hvordan det ser ut mot Østerrike, men det handler også om å sette brikker på plass og ikke skape så mye usikkerhet. En grunnstamme må sette seg litt og det ser jeg konturene av nå, så får han dansken bare være så krass han bare gidder.

Les også Mikkel Hansen så rødt i dansk kjempedrama

Men det var ikke bare Kristian Bjørnsen som mislyktes mot Spania. Eivind Tangen var den eneste venstrehendte spilleren som scoret mål. Til sammen bommet Bjørnsen, Tangen, Harald Reinkind og Kent Robin Tønnesen på 12 av 13 skudd.

– Simpelthen ikke godt nok, fastslo Boldsen med 186 landskamper og EM-gull for Danmark.

Publisert Publisert: 30. januar 2021 20:54