Sigurdarson er i Molde – klubbene er enige om overgang

Lillestrøm og Molde er i løpet av mandag blitt enige om en overgang for Björn Bergmann Sigurdarson (29). Islendingen er i Molde for å gjennomføre medisinsk test.

BLIR MOLDE-SPILLER: Björn Bergmann Sigurdarson Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det opplyser Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG, og salget bekreftes også av Lillestrøm på klubbens nettside. Dermed blir Sigurdarson Molde-spiller for tredje gang i karrieren – og hvis den medisinske testen går i orden, rekker 29-åringen også å bli en del av Europa League-troppen til Hoffenheim-kampene.

Etter det VG kjenner til, kan overgangssummen komme opp i rundt 3,5 millioner – men noe av summen vil trolig kreve at Sigurdarson innfrir i den blå trøyen.

– Det har vært dialog og forhandlinger over flere dager. Det har landet på et nivå som gjør at vi kan forsterke stallen mot seriestart. En løsning som ble ålreit, selv om vi gjerne skulle hatt en spiller som Bergmann i stallen, sier Lillestrøms styreleder Morten Kokkim til VG.

Klubben hentet Sigurdarson overraskende til Åråsen på en halvtårskontrakt i fjor sommer. Han var med på å bidra til at Lillestrøm rykket opp igjen fra Obosligaen, men fikk kun én kamp fra start og seks innhopp, samt scoret ett mål.

På nyttårsaften presenterte LSK at islendingen hadde forlenget kontrakten og var med i comebacksesongen i Eliteserien, men bare én måned senere blir han altså Molde-spiller.

