FK Haugesund brøt Kristiansunds sterke seiersrekke

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Kristiansund 3–0) Kristiansund så ikke ut som et lag som hadde vunnet fem kamper på rad da de besøkte Haugesund søndag kveld.

Et formsterkt Kristiansund kom til Haugesund med fem strake seire i bagasjen, men slet virkelig gjennom samtlige 90 minutter i Haugesund. Da dommeren blåste av kampen var det Haugesund som sto igjen med en 3–0-seier og tre poeng.

Dermed klarte ikke Kristiansund å overgå sin forrige rekord i antall seire på rad. Den var nemlig på fem kamper.

– Vi ønsker alltid å bryte barrierer i KBK. Vi har aldri vunnet seks på rad tidligere, så det var selvfølgelig et mål. Vi går alltid for å vinne. Noen dager har man rett og slett ikke dagen, sier en skuffet Andreas Hopmark til VG etter kampen.

I den første omgangen var VGs sjansestatistikk 4–0 i favør hjemmelaget Haugesund. En av de var av de virkelig store da kaptein Benjamin Tiedemann Hansen stanget ballen i tverrligger etter et frispark.

I andre omgang fortsatte FKH å presse Kristiansund lave i banen, og da kom også målene etter hvert.

– Det er kjedelig å tape kamper. Det er også kjedelig når prestasjonen ikke er bedre. Haugesund er bedre enn oss i alle faser. De vinner helt fortjent. Vi må evaluere og komme oss opp på hesten igjen så fort som mulig, sier Hopmark.

STANS: Kristiansunds seiersrekke stanset på fem da de søndag kveld tapte 0–2 mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness/NTB

Heldigvis for Kristiansunds del gjorde det ikke noe med tabellplasseringen, men for FKHs del betød det mye. Haugalandingene klatrer nemlig fra 14. plass til en 10. plass.

Kristiansund-trener Christian Michelsen likte dårlig å tape i Haugesund. Han er likevel klokkeklar på at KBK tapte for et bedre lag søndag kveld.

– Jeg liker ikke å tape fotballkamper, men av og til er det bare å ta av seg hatten for motstander-laget. Haugesund var gode i dag. Vi var for mye nesten i dag, men slik er det. Vi har hatt en god rekke nå, men i dag var vi bare ikke gode nok, er evalueringen til Michelsen.

Keeper Sean McDermott er også enig i at Kristiansund tapte mot et bedre lag. Han mener det er vanskeligere å svelge tapet ettersom Kristiansund aldri kom opp på et særlig godt nok nivå.

– Vi må forvente mer av oss selv, samtidig kommer vi fra fem seire på rad. Alt gikk på skinner, men slik er livet. Vi har heldigvis kamp igjen på torsdag, så da kan vi revansjere oss.

En som gliste litt mer etter kampslutt var FKH-spiller Niklas Sandberg. Han scoret på overtid sitt første for Haugesund i årets sesong.

– Dette var deilig. Det smaker godt med tre poeng nå. Vi jobbet inn en ny stil og viser hvor gode vi er i dag. Vi har en voldsom sult i gruppen og når vi treffer på det vi gjør så er det klasseforskjell på lagene i dag, smiler han til VG.

