Eriksen utskrevet fra sykehuset etter vellykket operasjon

Christian Eriksen er utskrevet fra Rigshospitalet og har besøkt lagkameratene. Det melder det danske fotballforbundet.

SKRIVES UT: Christian Eriksen ble innlagt på Rigshospitalet etter at han kollapset på banen under Danmark – Finland. Foto: DANISH FOOTBALL ASSOCIATION / X04130

– Det var deilig å se guttene igjen etter den fantastiske kampen de spilte i går kveld. Jeg kommer til å heie på dem under mandagens kamp mot Russland, sier Eriksen.

29-åringen kollapset under Danmarks åpningskamp i EM. Eriksens hjerte stanset midt i kampen mot Finland og dansken fikk livreddende hjelp ute på gresset. Han ble deretter raskt fraktet til sykehus.

– Christian Eriksen har vært gjennom en vellykket operasjon og ble i dag utskrevet fra Rigshospitalet. Han har besøkt landslaget i Helsingør i dag. Nå reiser han hjem for å tilbringe tid med familien, skriver forbundet på Twitter.

– Takk for de utrolig mange hilsenene. Det har vært utrolig å se og føle. Operasjonen var vellykket og jeg har det fint, omstendighetene tatt i betraktning, sier Eriksen via pressemeldingen fra forbundet.

På sykehuset har Eriksen fått satt inn en hjertestarter (ICD), som blir tilbudt til personer som har hatt hjertestans eller en hjerterytmeforstyrrelse som kan føre til hjertestans. Det er foreløpig ikke kjent hvilke konsekvenser hjertestansen vil ha for den danske landslagsspillerens videre fotballkarriere.

Landslagssjef Ståle Solbakken og NRK-ekspert Carl-Erik Torp har begge en tilsvarende hjertestarter i kroppen. Det samme har Daley Blind, som spiller sommerens mesterskap for Nederland.

Bildene av legene som måtte utføre hjertekompresjoner på Eriksen gikk verden rundt. Hendelsen var et stort sjokk for samtlige, og nærmest sto hans egne lagkamerater som dannet en sirkel rundt 29-åringen.

Torsdag var Danmark tilbake i Parken, hvor de ble møtt av et støttende og entusiastisk publikum. Danskene sjokkerte Belgia fra start og kjempet for lagkameraten som lå på sykehus bare en drøy kilometer unna. Kampen endte til slutt med 2–1-seier til Belgia, og Danmark er helt avhengige av seier i den siste kampen mot Russland for å ha noen som helst sjanse til å ta seg videre fra gruppen.