Stygg skade i NHL: – En av det ekleste situasjonene jeg har vært i

Toronto Maple Leafs-kaptein John Tavares måtte på sykehus etter første playoffkamp mot Montreal Canadiens natt til fredag.

SKREKKSKADE: John Tavares fikk et ublidt møte med et kne. Foto: John E. Sokolowski / X02835

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Tavares snurret rundt etter en takling og fikk deretter eet kne i ansiktet.

30-åringen holdt tommelen opp da han forlot isen og ble senere fraktet til sykehus.

– Å se hvor vondt han hadde det gjorde vondt langt inn i magen. Man tenker på ham som familiemann og spillet blir uviktig under sånne omstendigheter, sier lagkamerat Nick Foligno.

Maple Leafs’ trener Sheldon Keefe uttalte ifølge ESPN at Tavares var bevisst og at han kommuniserte og at det ser lovende ut for kapteinen.

– Jeg har opplevd mye forskjellig og mange stygge skader. Med en tom bygning som dette er nok dette en av de ekleste situasjonene jeg har vært i på isen. Det var veldig tøft å oppleve, sier Keefe.

Les også Zuccarello nominert til gjev pris: Overrasket over oppmerksomheten

Montreal vant for øvrig kampen 2-1. Paul Byron ble matchvinner for gjestene i tredje periode. Josh Anderson scoret det første målet, før William Nylander utlignet i andre periode.

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild ledet 2-0 mot Vegas Golden Knights i NHL-sluttspillet fredag, men tapte til slutt 2-5.

Golden Knights gikk med det opp i 2-1-ledelse i åttedelsfinalen som skal avgjøres over sju kamper.

Ryan Hartman og Joel Eriksson Ek scoret målene for Wild i første periode.

I midtperioden snudde laget fra Las Vegas kampen med mål fra Mark Stone, Patrick Brown og Reilly Smith.

William Karlsson la på til 4-2 for bortelaget to og et halvt minutt før slutt før Stone satte inn sitt andre i tomt bur et knapt minutt før kampen var over.

Zuccarello fikk 15 minutter og 26 sekunder på isen for Wild, ifølge NTB. Neste oppgjør spilles natt til søndag.

Publisert Publisert: 21. mai 2021 07:54