Diggins med treningsuhell: – Jeg ble litt for ivrig

Verdenscupvinneren i langrenn, Jessie Diggins (29), pådro seg et blodig sår etter et ublidt møte med vårsnøen i Oregon.

VERDENSCUPVINNER: Jessie Diggins (29) gliser etter sesongens nest siste renn i Sveits. Hun var allerede da suveren vinner. Foto: Gian Ehrenzeller / Keystone

– Hvis du ser litt av rumpen min i sporet, er det fordi jeg ble litt for ivrig, skriver USAs store langrennsstjerne på Instagram.

På bildet løfter hun på shortsen og viser frem resultatet av møtet mellom skaresnøen og bakdelen.

– Men alt annet ved å være tilbake på samling med lagkompisene og treningen i Bend er fantastisk. Det gjør meg så glad å være gjenforent med denne inspirerende gjengen igjen.

Hun har nettopp startet oppladningen til OL i Beijing (4.–20. februar 2022), der hun blant annet har et gull å forsvare i lagsprint.

Jessie Diggins toppet de fleste listene da kvinnenes sesong var over: Hun vant verdenscupen sammenlagt, distansecupen og sanket flest premiekroner.

Grunnlaget la hun med seier i Tour de Ski like over nyttår. Etter to etappeseirer og fem pallplasser i løpet av åtte renn, skilte nesten halvannet minutt ned til russiske Julija Stupak sammenlagt.

Det norske landslaget stilte ikke til start i Tour de Ski, men var tilbake i Falun. Diggins sørget for en av vinterens store overraskelser da hun slo Therese Johaug på 10-kilometeren.

Sesongens eneste skår i gleden var at formen ikke holdt helt til VM. Der måtte Diggins ta til takke med to 4. plasser og en 15. plass.

PS! Det norske og det svenske landslaget sto over en rekke renn i sesongen 2020/21, noe som førte til at de ikke hevdet seg på sammenlagtlistene etter sesongen.

19. mai 2021 00:01