Godset-krisen: – Alt er kaotisk

Strømsgodset spiller første seriekamp 16. mai. Noen uker i forveien mangler klubben fast styreleder, sportssjef og trener. Om en snau måned står de uten daglig leder.

MIDLERTIDIG DUO: Bjørn Petter Ingebretsen og Håkon Wibe-Lund har fått ansvaret med å trene Strømsgodset midlertidig. Foto: Terje Pedersen

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Søndag ettermiddag opplyste styreleder Ivar Strømsjordet at han gir seg umiddelbart, mens daglig leder Dag L. Andersen går av 1. juni.

Også sportssjef Jostein Flo vil takke for seg, men skal jobbe i klubben som konsulent ett års tid fremover.

Bjørn Petter Ingebretsen og Håkon Wibe-Lund har fått treneransvaret midlertidig.

Fakta Godset-saken Den 9. april tok Pedersen avskjed med klubben etter at det ble levert inn varsel om rasisme mot hovedtreneren. Syv spillere varslet også spillerorganisasjonen NISO anonymt om rasistisk atferd. Han var sterkt uenig i påstandene som ble fremmet. Strømsgodset meldte først at Henrik Pedersen ville få fortsette i jobben etter en intern utredning den 5. april, men de påfølgende dagene ble behandlingen av varselet kritisert fra flere hold – og etter flere dager med krisemøter snudde klubbens ledelse. Dagen derpå meddelte Strømsgodset at Jostein Flo slutter som sportssjef. 25. april opplyste styreleder Ivar Strømsjordet og daglig leder Dag L. Andersen (sitter til 1. juni) at de gir seg også. Les mer

Alt kaoset rundt klubben startet etter flere varsler mot den avgåtte treneren Henrik Pedersen (som har tilbakevist beskyldningene). Strømsgodset antyder at behandlingen av varslersaken vil være ferdig innen noen dager.

Les også Strømsgodsets styreleder og daglig leder slutter i klubben

– Jeg kan ikke huske at en klubb stiller så dårlig før en seriestart som Strømsgodset nå. Det var allerede litt tynt på spillerplass, så kommer alt dette i tillegg. Alle tenker at dette ender i nedrykk. Det er surrealistisk det som skjer nå, sier Kim André Madsen, tidligere Strømsgodet-stopper.

– Det startet med en liten flamme, og så ble hele huset overtent, sier Madsen.

Godset starter serien mot Lillestrøm 16. mai.

– Kan du huske at det har vært så mye kaos rundt en klubb før en seriestart?

– Nei. Ikke i det hele tatt. Alt er kaotisk og har vært det en stund, svarer Ivar Hoff.

Veteranen har fulgt norsk fotball i en mannsalder som spiller, trener, klubbleder og ekspert i mediene.

– Avgjørelsen om å gi Ingebretsen og Wibe-Lund treneransvaret foreløpig synes jeg er grei. Det virker som spillerne har tillit til de som skal lede dem på banen. Hvem som er styreformann, bryr ikke spillerne seg så mye om når hverdagen kommer, sier Hoff.

EKSPERT: Ivar Hoff har fulgt norsk fotball i lang tid. Foto: Frode Hansen

Mandag klokken 14.00 spiller Godset treningskamp mot Sandefjord.

– Om spillergruppen får vite at Ingebretsen og Wibe-Lund får tillit en stund fremover, kan det medføre litt ro for spillergruppen. At en daglig leder og styreleder slutter, påvirker ikke spillergruppen veldig mye, sier Madsen.

Han tror det blir en kamp for å overleve for hans gamle klubb.

– Jeg har Godset på 13. plass på mitt tabelltips, sier Hoff.

Han har Sarpsborg 08, Mjøndalen og Sandefjord på plass 14, 15 og 16.

– Spillerne legger slike ting bak seg. De får ny giv med nye trenere. De er opptatt av noen få ting – seg selv og karrieren, spilletid og egen bankkonto. Derfor tror jeg ikke dette vil påvirke Strømsgodset så mye, sier Hoff.

Elisabeth Lohk, som har vært nestleder, blir fungerende styreleder fremover. Hun mener det viktigste er å finne en ny daglig leder først.

EKSSPILLER: Kim André Madsen spilte for Strømsgodset i en rekke sesonger. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– Det er en utfordrende situasjon, men vi må sette i gang prosessene som må til for å få en daglig leder slik at vi får fokusert på driften i klubben. Deretter må vi fortløpende igangsette prosesser for de andre rollene. Dette vil vi gjøre så fort som mulig, sier Lohk.

– Det kommer til å ta tid, og det burde det gjøre og. De kan ikke forhaste seg heller selv om situasjonen er prekær, sier Madsen.