VIF-heltens forvandling: – Han var for lett, for veik og jobbet for lite

VALLE (VG) (Vålerenga – Sarpsborg 4–1) Fire kilo tyngre, mye sterkere og mer løpssterk. Henrik Udahl (24) ble plassert i drivhus da han ankom Intility Arena som spissreserve.

FIKSET SOMMERKROPPEN: Henrik Udahl kysser Vålerenga-trøyen etter å ha scoret mot Sarpsborg torsdag kveld. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Etter en svett forsesong blomstrer 24-åringen fra Askim som Vålerengas førstevalg i angrepet i Vidar Örn Kjartanssons skadefravær. Trener Dag-Eilev Fagermo lister kjapt opp hva Udahl måtte ta tak i etter overgangen fra Åsane i Obosligaen.

– Han var for lett, han var for veik, han jobbet for lite, melder Vålerenga-sjefen etter to nye Udahl-mål mot Sarpsborg i en overlegen 4–1-seier torsdag kveld.

– Alt var feil?

– Nå kommer jeg til det positive, gliser Fagermo da VG avbryter før Vålerenga-treneren fortsetter:

– Goalgetter har han i seg. Det ser du på det andre målet. Og det første er klasse. Han har lagt på seg noen kilo, han er blitt sterkere og tøffere og jobber hardere, ramser Fagermo opp.

Udahl forteller at han har økt fra 75 til 79 kilo på månedene på Oslo Øst.

– Og jeg har gått ned i fett. Jeg har virkelig bygd på muskler jeg ikke trodde fantes, smiler Vålerengas fem mål sterke spiss.

– De visste hva de hentet. En som kan score mål og ikke så mye annet. Så det var å bygge opp de tingene som ikke nødvendigvis holdt nivå. Noen krevende og tøffe måneder. Jeg har tatt store steg på det fysiske på styrkerommet, men også hatt en veldig bevisstgjøring på hva jeg gjør på trening i form av intensitet, presspill og få økt mengden sprinter, utdyper Henrik Udahl.

Han beskriver overgangen fra Åsane i Obosligaen som stor.

– Der sto jeg som regel stille, påstår Udahl, som med sine 19 seriemål for «Bergens Barcelona» riktignok bidro med nesten tredjedelen av lagets 60 mål i serien.

Det gjorde ham til toppscorer på nivå to, og Udahl hadde flere muligheter i Eliteserien. Men han ville heller til et topplag og sitte på benken enn å spille fast på et bunnlag som skaper få sjanser.

For det er målscorer Udahl er – og alltid har vært. Også da han som tenåring ikke greide å slå gjennom i Vålerenga som aldersbestemt spiller og måtte ta omveien gjennom lavere divisjoner for å bli Vålerenga-spiss.

– Han var samme spillertype da han var 16–17. Han er en målsnik, god med begge ben, er der hvor det skjer og scorer mål, sier to år yngre Christian Borchgrevink, VIF-backen som serverte spissen det første målet mot Sarpsborg.

Egentlig studerer Udahl til å bli fysioterapeut i Bergen, men ordnet permisjon til nesten høst da han ble heltidsproff i Vålerenga. Nå spørs det om han har tid til å møte opp på skolen. For det er i 2022 han virkelig skal slå til.

– Det året her er egentlig bare brukt for utvikling. Det er neste år jeg skal bidra. Det er neste år jeg skal være hvassest, smiler Henrik Udahl, som er skarp allerede i 2021 og kunne hatt enda ett mål på sin konto:

Vålerenga-lagkaptein Jonatan Tollås Nation (fylte 31 på torsdag) hevder han ikke merket i duellene på trening at Udahl er blitt sterkere, men ser forskjellen på hvem som kom i vinter og hvem som dunket inn to mål i den nydelige sommerkvelden mot Sarpsborg.

– Han er blitt mye råere. Det er den største forskjellen. Du så han hadde bevegelsen og smartnessen, nå er han råere i duellspillet og presspillet. Han er veldig ekkel å forholde seg til. Alltid bak skulderen din, så sniker han seg foran på rett tidspunkt, sier midtstopperen, selv med en ny god kamp for Vålerenga mot Sarpsborg.

– Han blir bedre for hver kamp. Han jobber som en hest og er veldig i vårt høye press. Dag-Eilev har pisket ham, sier navnebror Henrik Bjørdal.

