Lagerbäck langer ut mot lekkasjer: – Amatører

ULLEVAAL STADION (VG) Lars Lagerbäck (72) svarte for første gang på spørsmål om bråket med Alexander Sørloth (24).

IRRITERT: Lars Lagerbäck er svært oppgitt over at detaljer fra interne møter fra forrige landslagssamling har lekket ut. Foto: Lise Åserud / NTB

Svensken ønsket ikke å svare på spørsmål om selve konflikten med Sørloth, men fokuserte på sin irritasjon over at detaljer fra møtene under forrige landslagssamling kom ut i VG.

– Landslaget for meg er for profesjonelle spillere, amatører vil jeg kalle dem som lekker saker som ikke er bra for laget. Når et slikt miljø skapes, så forstyrrer det elitekulturen man ønsker å skape. Det er definitivt ikke bra, sier Lagerbäck på mandagens pressekonferanse på Ullevaal Stadion.

Landslagssjefen var sterkt kritisk til lekkasjene, og var tydelig på at det kom til å bli et tema han tar opp med spillergruppen i den kommende samlingen.

– Akkurat det jeg har sagt nå, og litt mer utfyllende, kommer jeg til å ta opp med spillerne, om hva det her betyr, og at vi alle skal titte oss i speilet om vi skal være profesjonelle.

Lagerbäck sier det aldri var aktuelt å vrake Sørloth fra troppen til denne samlingen. Svensken gikk også til angrep på VG.

– VG har gått i spissen, ut fra løsrevne hendelser som har skjedd den kvelden, så gjør man tolkninger og spekulasjoner og det stemmer ikke overens med hvordan jeg opplevde denne situasjonen. Dere har gjort en veldig bevisst vinkling og tolkning av dette her som ikke stemmer med min virkelighet, sier Lagerbäck, og legger til:

– Jeg har ikke sagt at VG tar feil, men ikke stemmer med min virkelighet.

På spørsmål om slagordet «Sterkere sammen», og om man står svakere foran denne samlingen etter det som har skjedd sier landslagssjefen:

– Det finnes en risiko for det. Jeg har pratet med flere spillere om dette, som veldig frustrerte. Jeg tror det VG har gjort har forstyrret tryggheten i prestasjonsmiljøet som vi har forsøkt å bygge opp, sier Lagerbäck.

– Jeg har pratet med et par stykk og jeg vet at de er forstyrret av dette, slår svensken fast.

Slik så troppen ut:

Selv om fokuset havnet på konflikten og lekkasjene, møtte Lagerbäck i utgangspunktet pressen for å presentere troppen til kampene mot Israel, Romania og Østerrike.

Moldes midtstopper Stian Rode Gregersen kan få A-landslagsdebuten på den kommende samlingen. 25-åringen var eneste nye navn i troppen som landslagssjefen presenterte mandag.

