Rally Sweden mindre i Norge: – Må flytte nordover for å finne snø

Rally Sweden skal fortsatt innom Norge - men ikke like mye som tidligere. Nå flytter rally-VMs legendariske vinterarrangement lenger nord i håp om å unngå økonomisk havari i februar.

GLATT SIST VINTER: Oliver Solberg (19) deltok i «Rally Sweden» i februar sist vinter, rett for coronapandemien snudde sporten på hodet. Bildet er tatt i svenske Torsby. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

I 2020 måtte Rally Sweden kutte kraftig ned på grunn av det dårlige vinterføret. Det kostet dyrt. Foran 2021-vinteren sliter de med både vinterværet og corona-pandemien.

– Vi arrangerer en konkurranse fra Karlstad i sør, til Torsby og opp til Lima, vi er i Norge, uttaler «Rally Sweden»-direktør Glenn Olsson til Aftonbladet.

Han forklarer at de er nødt til å finne på noe helt nytt, og at de må ta en endelig beslutning «før jul» for hvor vidt det tradisjonsrike vinterrallyet skal starte midt i febuar.

De norske VM-etappene Kirkenær, Finnskogen, Svullrya og Hof-Finnskog er alle ute i 2021. Röjden (på norsk Røgden) er derimot med. Det samme er en helt ny etappe som heter Skrockarberget. Begge disse fartsprøvene går i begge land - på lørdagen. Röjden har start i Sverige og innkomst i Norge, mens det er motsatt med Skrockarberget.

– Vi jobber for fullt for å kunne kjøre i februar, sier løpslederen, norske Stig-Rune Kjernsli, til VG.

– For å sikre fremtiden for rallyet, som er hovedmålet, så måtte vi flytte nordover for å finne mer snøsikre plasser. Fordi vi vet at det er mye snø rundt Lima i Dalarna, valgte vi å dra rallyet i den retningen. Etappene vil i stor grad gå i høyder langs Klarälven (Trysilelva), forteller Kjernsli.

Sist vinter var av det milde slaget. På bakgrunn av den, har «Rally Sweden» sett seg tvunget til å flytte løpstraseene lenger mot nord, rett og slett for å være sikret snølagte bygde- og skogsveier. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig for at arrangøren skal få rallyet til å unngå røde tall i regnskapet.

Det må ha et stort publikum. Med de nye smitteverntiltakene i Sverige, gjeldende fra 1. november, kan det bli krevende å få til. Glenn Olsson og hans medarbeidere mener imidlertid at kravene og påbudene kan innfris ved at de deler inn publikum i «celler».

– Vi jobber etter tesen om at hvert publikumsområde er regnes som en «sammenkomst» (300 personer i Sverige). Vi jobber for å bygge ulike publikumsceller, som ligger flere kilometer fra hverandre og ikke har kontakt med hverandre, sier rallydirektøren.

Det geografiske området der konkurransen skal gjennomføres er omtrent 200 kilometer fra sør til nord, og 100 kilometer fra vest til øst. «Rally Sweden» er andre delkonkurranse i VM-kalenderen for 2021. Med unntak av et par gjesteopptredener fra Rally Norway, er dette det eneste VM-rallyet som går på snø og is.

Foreløpig kan Glenn Olsson ikke si nøyaktig hvor mange publikummere arrangøren vil kunne håndtere i henhold til celleplanen. Rallyet skal etter planen avvikles 11. til 14. februar, med 19 såkalte spesialstrekninger. To av dem skal etter planen gå på norsk jord.

I et normalår er cirka 25 prosent av «Rally Sweden»-tilskuerne tilreisende fra Norge. Nordmenn står vanligvis for «en stor del» av publikumsinntektene, som i ikke-pandemi-år er 15 millioner svenske kroner.

– Vi krysser fingrene for en åpen grense. Vi kan gjøre det smittesikkert. Vi er utendørs og folk kjører egne biler til evenementet. Publikum er avgjørende for om rallyet skal overleve, sier Glenn Olsson.

Publisert: 12. november 2020 13:22