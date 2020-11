NFF bekrefter: Norge reiser til Østerrike – Smerud leder laget

OSLO/BUCURESTI (VG) Norges Fotballforbund bekrefter at kampen mot Østerrike kommer til å bli spilt. Det blir nå sendt et «nødlandslag» ledet av U21-trener Leif Gunnar Smerud.

SJEF: Leif Gunnar Smerud stepper inn som vikar for Lars Lagerbäck når han leder «nødlandslaget» mot Østerrike onsdag. Her i forbindelse med en U21-pressekonferanse tidligere i år. Foto: Terje Pedersen

Med unntak av en spiller som har hatt corona, består troppen av spillere i utenlandske klubber, opplyser NFF.

– Til tross for en spesiell inngang gleder jeg meg til å møte spillerne som i en kaotisk situasjon har respondert med stor velvilje for å hjelpe landslaget i en krevende situasjon. Nå handler det om å forberede seg for å gjøre en god prestasjon mot Østerrike, sier fungerende landslagssjef Leif Gunnar Smerud i pressemeldingen.

Fotballforbundets opprinnelige plan var at samtlige reiste direkte til Østerrike fra elleve ulike land, men dette lot seg ikke gjøre.

Kompliserte innreiseregler til Østerrike gjør at de møtes i Norge og reiser i samlet tropp til Wien. Denne ordningen er godkjent av Helsedirektoratet og Helsedepartementet, ifølge Fotballforbundet.

Østerrike annonserte denne helgen at de går inn i full «lockdown» for å begrense spredningen av coronaviruset.

VG har søndag vært i kontakt med en rekke spillere som bekrefter at de har blitt kontaktet av NFF.

Fakta Disse har blitt kontaktet av NFF Keepere: Anders Kristiansen (Union SG) Mathias Dyngeland (Elfsborg) Forsvar: Andreas Vindheim (Sparta Praha) Jørgen Skjelvik (Odense) Julian Ryerson (Union Berlin) Daniel Granli (Aalborg) Ruben Gabrielsen (Toulouse) Ulrik Yttergård Jenssen (Nordsjælland) – takket nei på grunn av skade. Andreas Hanche-Olsen (Gent) Per-Egil Flo (Lausanne) – uaktuell på grunn av skade. Midtbane: Sondre Tronstad (Vitesse Arnhem) Fredrik Ulvestad (Djurgården) Håkon Evjen (AZ Alkmaar) Ghayas Zahid (APOEL) Kristoffer Askildsen (Sampdoria) Kristian Thorstvedt (Genk) Mats Møller Dæhli (Genk) Zlatko Tripic (Göztepe) Angripere: Tokmac Nguen (Ferencvaros) – ikke aktuell grunnet hamstring-skade. Jørgen Strand Larsen (Groningen) Veton Berisha (Viking) Håvard Nielsen (Greuther Fürth) – fikk nei av klubben grunnet skade. Trener: Leif Gunnar Smerud PS! I tillegg kan Jens Petter Hauge og Per Kristian Bråtveit være en del av troppen ettersom de har hatt coronaviruset i løpet av de siste seks månedene. PS2! Spillere fra Eliteserien er i utgangspunktet uaktuelle, men Veton Berisha har hatt corona og kan dermed reise ut og inn av landet uten å gå i karantene. PS3! Martin Ødegaard har fått påvist antistoffer mot corona, som betyr at han har vært smittet. Likevel har han reist hjem til Madrid, bekrefter landslagets mediesjef Svein Graff til VG. Les mer

Det kommer til å bli holdt en pressekonferanse klokken 11.00 mandag formiddag hvor troppen og øvrige detaljer blir presentert.

– Dette har vært krevende vurderinger, men vi er nå glad for at kampen kan spilles, både sportslig og av hensyn til våre forpliktelser overfor UEFA og turneringen vi deltar i. Gutta selv og deres klubber har vært meget positive til å stille opp på kort varsel for å få gjennomført denne kampen, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

