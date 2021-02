Granerud vant igjen – tangerte Ljøkelsøy på «adelskalenderen»

Halvor Egner Granerud (24) satt alene igjen på toppen og spratt ned til sin 11. verdenscupseier. På bare 77 dager har han oppnådd flere triumfer i verdenscupen enn andre nordmenn har gjort i karrieren.

EGNER SEG PÅ TRYKK: Den suverene verdenscuplederen Halvor Egner Granerud svever ned i Zakopane søndag kveld. Foto: Grzegorz Momot / PAP

Samtlige av 24-åringens verdenscupseirer har kommet denne sesongen – og etter triumfen i Zakopane gleder alle norske hopphjerter seg på valentinerdagen: Han tangerer den norske rekorden til Roar Ljøkelsøy.

Trønderen har toppet den norske «adelskalenderen» for menn siden han totalt vant 11 verdenscuprenn mellom 2003 og 2006, men i løpet av to og en halv måned har Granerud altså rukket like mye.

Sesongens store slager i bakken setter rekord på rekord:

** Halvor Egner Granerud er for lengst den norske herrehopperen med flest seirer i løpet av en verdenscupsesong (11 etter i dag). Også Roar Ljøkelsøy hadde den tidligere rekorden også her – med syv seirer i 2003/04.

** Ingen norske herrehopper har tatt flere verdenscuppoeng i løpet av en sesong (1542) enn det . Roar Ljøkelsøy hadde den tidligere rekorden med 1440 poeng i 2004/05.

** Halvor Egner Granerud har vært på podiet i verdenscupen 13 ganger denne sesongen. Det er én mer enn den tidligere rekorden til Anders Bardal (2011/12) og Espen Bredesen (1993/94).

** Det norske herrelandslaget har vunnet 13 individuelle renn i verdenscupen denne sesongen. Det er en tangering av antall seirer som i 2003/04.

VG spurte tidligere denne uken om hans forhold til tall:

– Nei, jeg er glad i statistikk og rekorder og sånt, så hvis jeg kan være med på noen av dem, hadde det vært vilt. Det er på en måte noe jeg synes er kult å følge med på, samtidig er det ikke noe jeg blir påvirket av. Jeg føler ikke det har noe å si for meg når jeg sitter på bommen, sa Granerud da.

Robert Johansson var nummer 20 etter 1. omgang, men gjorde et strålende andrehopp og hadde ledelsen nesten hele 2. omgang – frem til Anze Lanisek (3 i 1. omgang) overtok. Bartehopperen ble nummer to.

PS! Ingen norske har flere verdenscupseirer enn Maren Lundby med 26.

