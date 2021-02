Portugal-keeper kjemper for livet: – Håper han kommer tilbake

Alfredo Quintanas hjerte stoppet under en trening mandag. Nå håper en hel håndballverden at Portugal-keeperen skal komme fra det med livet i behold. 32-åringen møtte Norge i VM for en måned siden.

HJERTESTANS: Alfredo Quintanas hjerte stoppet under trening med Porto. Foto: Bjørn S. Delebekk

Portugisiske medier melder at Porto-målvakten natt til tirsdag kjempet for livet på sykehuset São João. Quintana skal ifølge klubben ha blitt raskt stabilisert før han ble fraktet i ambulanse. Han skal ha ankommet sykehuset etter en halv time.

– Jeg vet ikke annet det som har stått i avisene. Men jeg håper selvfølgelig at han kommer seg og kommer tilbake på håndballbanen, sier Alexander Blonz. Landslagsspilleren har møtt Quintana flere ganger og skal etter planen møte Porto med Elverum i neste uke.

Håndballen i Porto er nært knyttet til klubbens fotballag.

– Alle ber for at Quintanas helbred, sier Porto-trener Sérgio Conceição etter mandagens 2–1-seier over Maritimo Madeira.

– Jeg dediserer denne seieren til vår kollega Alfredo Quintana. Vi sender ham en stor klem. Vi er med deg, sier 1-0-målscorer Mateus Uribe ifølge TV 2.

Alfredo Quintana var nominert til All Star-team da Portugal ble nummer seks i fjorårets EM. Portugal møtte Norge både da og i årets VM. Den opprinnelige cubaneren kom til Porto allerede for 10 år siden og har blitt en svært populær spiller. I siste seriekamp i Portugal både reddet Quintana 14 ganger, men scoret også to mål mot Águas Santas.

Alexander Blonz satte inn 10 mål da Elverum slo Porto 30–28 i Champions League-åpningen sist høst.

MOT NORGE: Alfredo Quintana mot Norge og Magnus Jøndal under VM i Egypt. Foto: Pixsell

– Det er jo overraskende når slikt skjer, men vi har som lag vært på hjertestarterkurs. Det kan jo skje enhver person, sier Blonz.

Porto skulle spilt Champions League-kamp mot Meshkov Brest i Hviterussland torsdag, men denne kampen er utsatt på ubestemt tid.

Elverum skulle opprinnelig ha avsluttet gruppespillet i Champions League mot Porto på hjemmebane neste torsdag. Men denne kampen er flyttet til Portugal.

Blonz & co. er ute på en Europa-turné som startet med at Simen Holand Pettersen reddet uavgjort 34–34 mot Vardar søndag. Onsdag møter Elverum nok en gang Vardar i Skopje før ferden går videre til Paris og kamp mot PSG neste tirsdag.

Sammen med VM-spillerne Holand Pettersen og Thomas Solstad drar Blonz ikke hjem igjen etter møtet med Porto i Portugal. Trioen er aktuelle for å spille OL-kvalik for Norge 12. til 14. mars.

– Vi kan ikke dra hjem for da havner vi i karantene og kommer ikke ut igjen. Men vi vet jo ikke hvor vi skal dra fra Portugal, sier Blonz.

Det er fullt kaos etter at Norge opprinnelig skulle møtt Chile, Brasil og Sør-Korea på hjemmebane. Alfredo Quintanas Portugal kan kvalifisere seg til OL for aller første gang gjennom en kvalik i Frankrike.

