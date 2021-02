Tiger Woods fraktet til sykehus etter bilulykke

Tiger Woods (45) er fraktet til sykehus etter å ha krasjet tirsdag morgen. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

SPILTE TURNERINGEN I HELGEN: Tiger Woods spilte i PGA-turneringen The Genesis Invitational i California i helgen. Foto: Brian Rothmuller / Icon SMI via ZUMA Press

Tiger Woods ble skadet under en bilulykke tirsdag morgen amerikansk tid. Golfstjernen skal ha krasjet i Ranchos Palos Verdes nær Los Angeles i California.

Golferen var den eneste personen i bilen. Ingen andre biler skal ha vært involert i ulykken.

Woods ble reddet ut av den vrakede bilen. Redningsmannskapene brukte et hydraulisk verktøy for å åpne opp den bilen for å få Woods ut av det totalskadde kjøretøyet.

Hendelsen bekreftes av politiet i Los Angeles. Ulykken etterforskes videre av lokalt politi.

