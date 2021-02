Golfstjernen Tiger Woods opereres etter bilulykke

Tiger Woods (45) er fraktet til sykehus etter å ha krasjet tirsdag ettermiddag norsk tid. Agenten sier i en uttalelse at golfstjernen opereres for flere benskader.

Los Angeles-politiet skriver i en uttalelse at Tiger Woods ble skadet i en bilulykke tirsdag morgen rundt 07.12 lokal tid. Det tilsvarer 16.12 norsk tid. Golfstjernen skal ha krasjet på grensen mellom Rolling Hills Estates og Ranchos Palos Verdes nær Los Angeles i California.

– Tiger Woods var i en bilulykke i California i dag tidlig, hvor han pådro seg flere skader i benene. Han blir for øyeblikket operert. Vi er takknemlig for all støtte, heter det i en uttalelse fra Woods’ agent, Mark Steinberg, til GolfDigest.

Fakta Fakta om Tiger Woods Fullt navn: Eldrick Tont Woods

Født 30. desember 1975

Høyde: 185 cm.

Ble profesjonell golfspiller i 1996.

82 seirer på PGA-touren.

15 majortitler.

Har vunnet US Masters fem ganger (1997, 2001, 2002, 2005, 2019), US Open tre ganger (2000, 2002, 2008), British Open tre ganger (2000, 2005, 2006) og PGA-mesterskapet fire ganger (1999, 2000, 2006, 2007). Les mer

Golferen var den eneste personen i bilen. Ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert i ulykken.

Woods måtte reddes ut av den vrakede bilen. Redningsmannskapene brukte et hydraulisk verktøy for å hente golfstjernen ut av det skadde kjøretøyet.

Kjendisnettstedet TMZ skriver det ikke skal være mistanke om alkoholpåvirket kjøring.

45-åringen ble deretter fraktet til sykehus. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Bilder fra stedet viser at kjøretøyet har rullet over på siden og det er store skader flere steder på bilen. Ulykken etterforskes videre av lokalt politi.

– Jeg ber for ham nå, skriver Woods’ ekskjæreste og tidligere alpinist Lindsey Vonn på Twitter.

– Jeg sender alle gode tanker til Tiger Woods. Ønsker deg god bedring, skriver Suzann «Tutta» Pettersen på Twitter.

– Jeg ble dårlig da jeg så det. Det er vondt å se en av mine nærmeste venner havne i en ulykke. Jeg bare håper han har det bra. Jeg er bekymret for barna hans, jeg er sikker på at de sliter, sier verdenstreer Justin Thomas på en pressekonferanse.

Woods har to barn, Sam Alexis og Charlie Axel, sammen med ekskona Elin Nordegren.

TIL STEDE UNDER PGA-TURNERING I HELGEN: Tiger Woods var i California under The Genesis Invitational i California. Viktor Hovland ble nummer fem. Foto: Brian Rothmuller / Icon SMI via ZUMA Press

Woods var til stede under PGA-turneringen The Genesis Invitational i helgen, der hans egen stiftelse er medarrangør. Magasinet GolfDigest skriver at golferen blant annet skal ha vært på banen sammen med basketballspilleren Dwayne Wade og skuespilleren David Spade, og gitt golfkurs til flere andre kjendiser. Woods spilte ikke selv, da han sliter med en ryggskade og stadig er under opptrening.

Han har ikke spilt en turnering siden november i fjor. Superstjernen uttalte i helgen at han håpet å rekke Masters-turneringen i april.

– Gud, jeg håper det. Mye er avhengig av kirurgene, legene og terapeutene, og at de gjør alt riktig. Dette er den eneste ryggen jeg har, sa Woods.

Norske Viktor Hovland ble nummer fem i The Genesis Invitational.