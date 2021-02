Golfstjernen Tiger Woods i alvorlig bilulykke: «Heldig som er i live»

Tiger Woods (45) ble hastet til sykehus og operert etter en alvorlig bilkrasj tirsdag. Politiet sier at golfstjernen skal være glad han slapp unna med livet i behold.

Los Angeles-politiet skriver i en uttalelse at Tiger Woods ble skadet i en bilulykke tirsdag morgen rundt 07.12 lokal tid. Det tilsvarer 16.12 norsk tid. Golfstjernen skal ha krasjet på grensen mellom Rolling Hills Estates og Ranchos Palos Verdes nær Los Angeles i California.

Los Angeles County Sheriff Alex Villanueva sier at Woods «er heldig som er i live», skriver Los Angeles Times.

– Frontdelen av bilen var ødelagt. Men kollisjonsputene ble utløst og interiøret i bilen var mer eller mindre intakt, noe som ga ham rom til å overleve. Hvis ikke ville det blitt en fatal ulykke, gjentar sheriffen på pressekonferansen som ble avholdt 24.00 natt til onsdag norsk tid.

Fakta Fakta om Tiger Woods Fullt navn: Eldrick Tont Woods

Født 30. desember 1975

Høyde: 185 cm.

Ble profesjonell golfspiller i 1996.

82 seirer på PGA-touren.

15 majortitler.

Har vunnet US Masters fem ganger (1997, 2001, 2002, 2005, 2019), US Open tre ganger (2000, 2002, 2008), British Open tre ganger (2000, 2005, 2006) og PGA-mesterskapet fire ganger (1999, 2000, 2006, 2007). Les mer

Ifølge brannmannskapene som reddet Woods, var han bevissthet da de kom frem til stedet. Han hadde imidlertid synlige, alvorlige skader i benene. Brannmannskapene brukte en metallstang og en øks for å hente golfstjernen ut av det skadde kjøretøyet. Han ble deretter fraktet til sykehus, hvor han ble operert.

Woods agent, Mark Steinberg, bekreftet tidligere tirsdag at golfstjernen ble operert for flere skader i beina.

Politiet mistenker ikke ruspåvirket kjøring, og det ble ikke tatt en blodprøve av 45-åringen. Det var en nabo som tipset politiet om ulykken.

– Bilen krysset midtdeleren, noe som antyder at bilen holdt høyere fart enn normalt. Men det er en nedoverbakke, og det er mange ulykker i det området. Det var ikke bremsespor eller andre tegn på stedet. Bilen traff fortauskanten, traff et tre og rullet flere ganger rundt, forteller Villanueva på pressekonferansen.

Los Angeles Times skriver at fartsgrensen der det skjedde, er 45 miles i timen, som tilsvarer 72 km/t.

Sheriff Villanueva sier at de vil etterforske saken videre, men at det kan ta dager eller uker før svaret på undersøkelsene er klare.

Carlos Gonzalez ved sheriffkontoret i Los Angeles var først fremme ved ulykkesstedet og var den første som snakket med Woods

– Woods klarte ikke å stå på egne ben. Da jeg kom frem satt han i førersetet og jeg forsikret meg om at han kunne snakke med meg. Jeg besluttet å vente på brannvesenet for å få ham ut. Jeg spurte hva han het, om han visste hvor han var og så videre. Han virket klar, forteller Gonzalez på pressekonferansen.

– Han virket ikke bekymret, noe som ikke er uvanlig. Det er så mye adrenalin. Selv om de er skadet og har smerter, merker de det ikke før senere, fortsetter han.

Woods, som regnes som en av tidenes største golfere, var den eneste personen i bilen. Ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken.

En redningsbil kom til stedet i 22.30-tiden norsk tid, skriver Los Angeles Times.

Woods var til stede under PGA-turneringen The Genesis Invitational i helgen, der hans egen stiftelse er medarrangør. Magasinet GolfDigest skriver at golferen blant annet skal ha vært på banen sammen med basketballspilleren Dwyane Wade og skuespilleren David Spade, og gitt golfkurs til flere andre kjendiser. Woods spilte ikke selv, da han sliter med en ryggskade og stadig er under opptrening.

Han har ikke spilt en turnering siden november i fjor. Superstjernen uttalte i helgen at han håpet å rekke Masters-turneringen i april.

– Gud, jeg håper det. Mye er avhengig av kirurgene, legene og terapeutene, og at de gjør alt riktig. Dette er den eneste ryggen jeg har, sa Woods.

Norske Viktor Hovland ble nummer fem i The Genesis Invitational.

TIL STEDE UNDER PGA-TURNERING I HELGEN: Tiger Woods var i California under The Genesis Invitational i California. Viktor Hovland ble nummer fem. Foto: Brian Rothmuller / Icon SMI via ZUMA Press