Liverpool slo tilbake etter RB Leipzig-tabber: – Mange forventet at vi skulle snuble

(RB Leipzig - Liverpool 0–2) Etter at tabber mot Manchester City og Leicester kostet Liverpool dyrt, både takket og bukket Mohamed Salah (28) og Sadio Mané (28) da RB Leipzig rotet det til - to ganger.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Marcel Sabitzer og Nordi Mukiele surret det nemlig til én gang hver, og da var ikke Liverpools angripere vonde å be. De har selv fått se sine lagkamerater gjøre store feil som har kostet Liverpool flere poeng:

Alisson da Liverpool ble ydmyket på Anfield av Manchester City og Alisson og Ozan Kabak da de kollapset mot Leicester.

– Det var en sånn kamp vi ønsket oss. En sånn kamp vi trengte. Leipzig kan være et skikkelig monster, men vi spilte en veldig god kamp og fikk resultatet vi fortjente, sier Jürgen Klopp til BT Sport etter kampen.

– De siste to årene har vi vært skikkelig gode, men i år har vi hatt problemer. Og det er greit. Mange forventet at vi skulle snuble igjen, men det gjorde ikke guttene, sier han.

Les også Mesterlige Mbappé ledet an da PSG ydmyket Messi og Barcelona

Slo tilbake

Mot RB Leipzig var det Liverpools tur til å straffe personlige feil. Under press slo Marcel Sabitzer en håpløs støttepasning mot Lukas Klostermann, som endte med at Mohamed Salah kom alene med tidligere Liverpool-spiller Peter Gulacsi.

Den første gangen Salah kom én mot én med Gulacsi - i første omgang - reddet ungareren, men på forsøk nummer to i den andre halvdelen var Salah iskald og banket ballen i hjørnet.

KUNNE ENDELIG GLISE: Mohamed Salah, her etter at han satte inn 1–0-målet til Liverpool. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

Bare minutter senere skulle Nordi Mukiele klarere en langpasning fra Curtis Jones, men franskmannen, som hadde en tøff dag på jobben, feilberegnet fullstendig, bommet på ballen, og dermed hadde Sadio Mané - som hadde plaget Mukiele hele kvelden - autostrada mot ensomme Gulacsi i RB Leipzig-buret. Senegaleseren fintet skudd i det lengste hjørnet, og plasserte ballen kontrollert i nærmeste.

Les også Bortemålsregelen gir engelske lag fordel: Ekspert mener regelen burde vært fjernet

Dermed slo Liverpool knallhardt tilbake etter den forferdelige rekken. De hadde, før denne tirsdagskvelden i Budapest, tapt tre kamper på rad, og bare vunnet tre av sine siste tolv.

– Det var en viktig kamp for oss. En tøff kamp, og vi er veldig fornøyde. Å holde nullen var viktig for oss, sier kaptein Jordan Henderson, som igjen spilte midtstopper, til BT Sport.

– En god seier, men bare halve jobben er gjort, understreker han.

Det var ikke noen hvilken som helst de kom tilbake på seierssporet mot heller:

RB Leipzig er nummer to i Bundesliga, og forrige sesong, da de tok seg helt til semifinalen i Champions League, slo de ut Tottenham i åttedelsfinalen. Det var de som i gruppespillet denne sesongen sendte Manchester United ut av turneringen.

AUTOSTRADA: Nordi Mukiele (i bakgrunnen) har akkurat bommet på ballen, og ser Sadio Mané storme mot mål. Det endte i Liverpools 2–0-scoring. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

Mageplask for RB Leipzig

Det var tyskerne som kom best i gang på Puskas Arena. Kampen ble spilt på nøytral grunn i den ungarske hovedstaden Budapest ettersom tyske myndigheter nektet Liverpool innreise på grunn av reiserestriksjoner.

Etter bare noen minutters spill hadde Dani Olmo en heading i stolpen, men etter det tok Liverpool over. Alle tre i Liverpools frontrekke hadde store muligheter, men i tur og orden bommet Salah, Mané og Roberto Firmino.

Les også Ferdinand forbauset over Liverpool: – De er en katastrofe

Andy Robertson var også svært nære scoring:

Peter Gulacsi var årvåkent ute og klarerte en ball i bakrom, men klareringen hans gikk rett i beina på skotten, som hadde et tomt bur 40 meter foran seg. Skotten gikk naturligvis for scoring, men med siktet stilt inn ett knepp for høyt, endte på ballen på nettaket, mens Gulacsi fikk et ublidt møte med nettmaskene.

Det gikk heldigvis bra med skuddstopperen, men det ga også noen komiske bilder:

forrige









fullskjerm neste PÅ VEI TILBAKE: Peter Gulacsi kaster seg mot mål etter et helhjertet løp. 1 av 4 Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Liverpool fant også nettmaskene før pause, men scoringen ble annullert ettersom ballen hadde vært over dødlinjen. Det var imidlertid alt annet enn enkelt å vurdere om hele ballen var ute.

Den situasjonen kan du se i videovinduet øverst i saken.

RB Leipzig hadde også sine muligheter, men Angeliño og hans giftige venstrefot var usedvanlig lite presis. Heller ikke Christopher Nkunku eller Hwang Hee-Chan klarte å overliste Alisson, som etter to grusomme opplevelser i Premier League, fikk kjenne på det å holde buret rent igjen.

Les også Klopp kunne ikke delta i morens begravelse

Det kan bli viktig for Liverpool å ta med seg videre i et tett kampprogram. Den regjerende seriemesteren har falt til 6. plass i Premier League, og allerede lørdag venter Everton til et heseblesende Merseyside-derby.

Men med seier og to bortemål tok de nå et stort steg mot kvartfinalen i Champions League. For Alexander Sørloth - som var ubenyttet reserve - og hans lagkamerater, er veien til kvartfinalen nå vanvittig lang.

VG kommer tilbake med mer.