Norsk løypeslakt etter Shiffrin-gull: - Følte meg som Bambi

CORTINA/OSLO (VG) Kajsa Vickhoff Lie kom seg ikke i mål, mens Ragnhild Mowinckel tapte mye tid. Etter løpet gikk de norske hardt ut mot den isete løypen i Cortina. Mikaela Shiffrin tok et overlegent VM-gull.

Mikaela Shiffrin gjorde en god super-G og var ustoppelig med slalåmski på beina. Amerikaneren danset elegant ned løypen i Cortina og vant superkombinasjonen med overbevisende margin, i en krevende, isete løype.

– Jeg er veldig glad. Det var en tøff, men skikkelig slalåm. Jeg tror det er nødvendig for at løypen skal holde for herrene, men det kan være skremmende å kjøre her. Det er som å gå i kamp, og du må prestere på høyeste nivå, sier Shiffrin.

Dette var hennes sjette VM-gull i karrieren, men hennes første i kombinasjonen. Hun har totalt ni medaljer i VM-sammenheng.

Shiffrin er allerede tidenes nest mestvinnenede kvinne i verdenscupen, og har, tross sin relativt unge alder, dominert i en årrekke. Skistjernen har hatt en tøff periode etter farens bortgang i fjor, og hadde en tårevåt retur til verdenscupen i desember.

GULL: Mikaela Shiffrin overbeviste stort og var ustoppelig i Cortina. Foto: ANDREA SOLERO / ANSA

Kajsa Vickhoff Lie hadde bekymret seg for et slalåmrenn på blank is, og fikk trøbbel i VM-løypen.

Det norske talentet lå på 6.-plass etter super-G-delen, og var på skuddhold til en sensasjonell medalje om alt klaffet i slalåmen. Dessverre for Vickhoff Lie kjørte hun ut halvveis ned henget.

– Jeg ble Bambi på isen. Det var mye mer isete enn jeg trodde, og det ble for glatt. Jeg var innstilt på å kjempe, men det gikk rett og slett ikke, sier hun til VG.

– Det er ikke fordel fartløpere at det er så glatt. Det er vanskelig å kjøre fort på is i slalåm når du ikke kjører så mye slalåm til vanlig, fortsetter hun.

Hele 14 av 30 utøvere i slalåmen kjørte ut på den speilblanke overflaten, som arrangøren hadde vannet i forkant.

Ragnhild Mowinckels eneste VM-medalje kom i superkombinasjonen for to år siden i Åre. De siste årene har imidlertid den norske stjernen slitt med flere alvorlige skader, og 28-åringen var ikke blant medaljefavorittene mandag.

Moldenseren kjørte inn til en fin 8.-plass etter super-G-rennet av kombinasjonen, og var med i kampen om en god plassering. Sekundene gikk raskt for Mowinckel, som likevel ble nummer ni i rennet.

Hun var også svært kritisk til at arrangøren hadde vannet løypen.

– Det ble verre enn jeg trodde. Jeg trodde det var litt grep, men da jeg kjørte nedover følte jeg meg som Bambi. Det var en kamp fra start til mål. Jeg hadde ikke noe mer å bidra med, sier Mowinckel til VG.

– De er kanskje redd for at det ikke underlaget skal holde for alle løperne, men jeg ser ikke poenget med å vanne her, avslutter moldenseren.

