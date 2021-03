Solbakken om Tyrkia-feil: – Barnehagelærdom

Martin Ødegaard (22) sier landslaget er klar for å slå tilbake etter Tyrkia-flausen.

PÅ TRENING: Morten Thorsby og Norges landslagssjef Ståle Solbakken under trening i Podgorica i Montenegro. Foto: Aleksandar Djorovic

– Denne matchen blir avgjørende for oss. Vi må være klare. Vi er motiverte for å slå tilbake etter sist kamp, sier landslagskapteinen på tirsdagens pressekonferanse i Montenegro.

– Det er en «gira» gjeng som skal gjøre en god kamp og forhåpentligvis vinne, sier Ødegaard i et TV 2-intervju.

– Det er noen feil som må lukes bort på dette nivået.

Landslaget skal slå tilbake etter den ydmykelsen mot Tyrkia lørdag. Samtidig er Ødegaard klar på at Norge får en god motstander tirsdag. Montenegro ligger faktisk så vidt foran Norge på FIFA-ranking.

– De har et bra lag og noen gode individuelle spillere, sier Ødegaard – og omtaler Montenegros stjerne Stevan Jovetic (Monaco) i rosende ordelag.

Montengro står i likhet med Tyrkia med seks poeng etter to kamper. På spørsmål om Norge må ha seier mot Montenegro tirsdag, svarer Ståle Solbakken følgende til VG:

– På kort sikt, ja, men det er bare tre av ti kamper og det er for tidlig å avskrive oss uansett.

Han mener at Norge i perioder ikke var «så ille som folk skal ha det til» mot Tyrkia.

– Vi skaper fem store sjanser, men defensivt er det følgefeil på følgefeil. Det er skuffende og det er ting vi jobber med, sier Solbakken, som er mer fornøyd med det offensive fra Norge.

– Har du evaluert deg selv og dine prestasjoner?

– Det gjør vi alltid, også hvis vi vinner.

– Hva har du kommet frem til?

– Det skuffende for meg er feilene vi gjør ved det første målet og på corneren. På det første målet gjør vi tre feil, sier Solbakken - og innrømmer:

– Det er skuffende for meg også, for det er jeg som har instruert dem. På corneren visste vi at de skulle slå på bakerste, og det har vi trent på, så det var en ekstra nedtur. Han fra Leicester (Çağlar Söyüncü) ville det mer enn oss.

Også Martin Ødegaard fikk spørsmål om det var vinn eller forsvinn mot Montenegro, fra TV 2.

– Det kan du godt si. Vi er veldig avhengig av seier. Det er gode muligheter. Vi er revansjsugne og motiverte.

På spørsmål om suksessen i Arsenal påvirker ham også på landslaget, svarer Ødegaard montenegrinske journalister:

– Det viktigste for en fotballspiller er å spille kamper. For meg er det helt avgjørende at jeg får spilletid.

Norge vant 3–0 over Gibraltar i den første VM-kvalifiseringskampen.

Men nøkkelkampen mot Tyrkia ble derimot en nedtur med 0–3-tap.

Solbakken gjentar til TV 2 skuffelsen over baklengsmålene mot Tyrkia. Om det andre målet sier han:

– Alle ser at det er barnehagelærdom at vi ikke klarer å ta ut en ball som er så høy og så lenge i lufta når du er på dette nivået i fotball.

For å være med og kjempe om VM-plass bør derfor Norge vinne over Montenegro tirsdag (TV 2 kl. 20.45).

Tyrkia har fått en kanonstart på kvalikspillet med seier over både Norge og Nederland.

– Det er en liten finale. Hvis vi vinner, så er vi «back on track». Det er en gruppe der fire lag .... der Montenegro, Norge, Tyrkia og Nederland kan ta poeng fra hverandre. Nederland er ikke å suverene. Hvis vi vinner, så åpner det seg igjen, sier Ståle Solbakken på mandagens pressekonferanse.

På spørsmål om Erling Braut Haalands måltørke på landslaget i de to kvalifiseringskampene, svarer Solbakken:

– Han er alltid motivert for å score. Du kan ikke score på alt!