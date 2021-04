Norge til VM uten matching og uten trening: – Men vi har erfaring

Uten en syk Thomas Ulsrud (49), men med fire sultne karer, skal Norge prøve å sikre seg OL-plass i curling.

PÅ PLASS I VM: Sportssjef Pål Trulsen og skip Steffen Walstad. Foto: NTB

– Sverige og Canada er favoritter, men vi har alltid et mål å kjempe om medaljer. Det har vi hatt de siste 25 årene, sier sportssjef Pål Trulsen til VG fra Calgary, der curling-VM lever i «The Calgary Bubble».

– Topp 6 gir OL-plass, og det er ganske så realistisk, sier curling-legenden Trulsen, men legger så til:

– Våre har ikke konkurrert internasjonalt siden tidlig i januar 2020. Det er 15 måneder siden, så de har ikke fått den matchtreningen de behøver. Men vi har masse erfaring.

Steffen Walstad (32) er skip på det norske laget i VM. Torger Nergård (46) er tilbake – og så er Magnus Vågberg (25) ener og Markus Høiberg (29) toer for Norge.

Om de to siste sier Pål Trulsen:

– De er sterke. Magnus tok kål på et apparat på trimrommet her på hotellet i går. Dagens enere og toere på lagene er brede over ryggtavlen. Ting har endret seg.

– Siden din tid, mener du?

– Ja, det er mye mer fokus på det fysiske. I alle fall blant de beste.

Da de norske spillerne kom til Canada, ble de først innelåst på hotellrommene sine i tre døgn. De gjennomførte sin femte corona-test torsdag.

– Vi blir kjørt til hallen og tilbake. Vi er i boblen, sier Trulsen.

Han avslører at Norge kommer mindre forberedt til VM enn de fremste konkurrentene:

Spillerne har jobber ved siden av toppidretten.

Nedstengningen i Viken gjorde at de ikke fikk trent overhodet de siste ukene før avreise til VM.

– Styrken til det norske laget er mye erfaring. De har spilt mye i mesterskap. De kan få god nytte av det nå, mener Trulsen.

– Våre gutter vokser når det er mesterskap.

Men Norge har ikke vunnet VM siden 2014. Og ikke tatt medalje siden 2015. Heller ikke i OL 2018 ble det medalje i herreklassen.

Skip Brendan Bottcher og Canada er knepne favoritter foran Sverige. De tok gull i det kanadiske mesterskapet i den samme hallen nylig, men Pål Trulsen forteller at isen er lagt ny siden den gang – og at Canada derfor ikke har noen fordel sånn sett. Sveits og Skottland er også sterke kandidater til semifinaleplass.

Norge VM-starter mot Danmark langfredag klokken 17.00.

PS! Om Norge ikke skulle bli topp 6, er det fortsatt en mulighet til å kvalifisere seg gjennom en spesiell OL-kvalifisering til høsten. Tre plasser gjenstår til den turneringen.

