Leeds sjokkerte Manchester City – forsvarte seg heroisk og vant på overtid med ti mann

(Manchester City - Leeds United 1–2) Det så umulig ut at Leeds skulle forsvare ledelsen en hel omgang med ti mann, men på overtid skjedde det utrolige.

GLEDESRUS: Leeds-spillerne sjokkerte Manchester City både én og to ganger. Foto: Rui Vieira / PA Wire

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Stuart Dallas ble spilt gjennom og holdt John Stones unna, før han trillet forbi Ederson og sendte Leeds United til himmels.

– Jeg har mistet stemmen. Det var gøy, sier Leeds-supporter Kjetil Rekdal.

Det var også Dallas som startet eventyret før pause.

Patrick Bamford dyttet ballen til Stuart Dallas, som sendte av gårde et skudd som snek seg via stolpen og i mål.

Men minutter senere så det plutselig betydelig mørkere ut da Liam Cooper satte inn en knallhard takling i stor fart på Gabriel Jesus like før pause.

Andre Marriner dro først opp det gule kortet, men etter en VAR-sjekk dro han opp det røde.

UTVIST: Andre Marriner drar opp det røde kortet og sender Leeds-kaptein Liam Cooper i dusjen. Foto: Michael Regan / Pool Getty

Dermed måtte Leeds United forsvare seg en hel omgang med én mann mindre.

– Da hadde jeg aldri trodd at de skulle vinne. Jeg hadde et håp om at de kanskje skulle holde ut en stund. Da man passerer timen så får man kanskje et håp om at de skulle forsvare ledelsen og at kontringsspillerne kanskje skulle få til noe, sier Rekdal.

Pep Guardiola kastet innpå både Ilkay Gündogan og Phil Foden, men Kevin de Bruyne ble sittende på benken. Pep Guardiola hadde nok returoppgjøret mot Borussia Dortmund i bakhodet.

I kampens 76. spilleminutt la Bernardo Silva ballen igjen til Ferran Torres, som satte inn utligningen for Manchester City.

Men vertenes storm stoppet ikke der og alle ventet på at de lyseblå skulle få seiersmålet.

Slik ble det altså ikke, og Leeds var også nære da Raphinha kom alene med Ederson.

De presset på, men det var altså Leeds som fikk ballen i mål ved Stuart Dallas.

En svært sensasjonell – og ikke minst kruttsterk – seier for Leeds United.

– Det er en mannsalder at Leeds var på det nivået at de kunne slå topplagene borte, sier Rekdal.

Saken oppdateres!

Publisert Publisert: 10. april 2021 15:29 Oppdatert: 10. april 2021 15:41