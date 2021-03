Danmark-sjefen byttet ti utespillere – knuste Moldova 8–0!

(Danmark – Moldova 8–0) Bare Leicester-keeper Kasper Schmeichel (34) beholdt plassen i startelleveren til Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand. Det var enda en Kasper i målform, ga gamblingen full pott.

Med et sikkert straffespark etter bare 19 minutter ga Nice-angriper Kasper Dolberg det danske laget akkurat den starten de trengte etter at treneren skiftet ut ti mann etter den bunnsolide 2–0-seieren over Israel torsdag.

– Vi skal spille tre kamper på seks dager. Vi spiller med et lag som er friskt, motivert og fullstendig klar for denne oppgaven. Og så det å få byttet på spillerne og ha motet til å se de spillerne vi har i troppen, begrunnet Kasper Hjulmand til Kanal5 før avspark.

Åge Hareides erstatter som dansk sjef fikk maks ut av sitt valg. Dermed bør «A-laget» – med blant annet Inter-stjernen Christian Eriksen, Barcelona-spiller Martin Braithwaite, Tottenhams midtbanesjef Pierre-Emil Højberg og Milan-forsvarer Simon Kjær – være uthvilt til Østerrike-matchen i Wien tirsdag.

– Et landslag er ikke 11 spillere, det er en tropp. Jeg er veldig fornøyd med at vi beviste det i dag, sier Hjulmand etterpå.

Eriksen fikk forøvrig de siste minuttene som innbytter, var involvert i den åttende scoringen og noterte seg for sin 105. landskamp, én mer enn spilleren han alltid er blitt sammenlignet med: Michael Laudrup.

Dolbergs ledermål fra straffemerket betød ketchupeffekt. På de neste 19 minuttene spilte de røde og hvide dynamittfotball og scoret fire til. De to FC Nordsjælland-produktene Mikkel Damsgaard (to mål) og Andreas Skov Olsen (målgivende på begge) koste seg i angrepsrekken sammen med Dolberg, og etter dansk 5–0-ledelse til pause, plusset de på ytterligere tre i 2. omgang og maltrakterte Moldova med hele 8–0 i Herning.

Fakta DANMARKS TI BYTTER Fra 2–0-seieren mot Israel torsdag til 8–0-triumfen over Moldova søndag, gjorde Danmark følgende ti bytter fra høyre back til ytre venstre: Jens Stryger Larsen (Udinese) inn for Daniel Wass (Valencia) Joachim Andersen (Fulham) inn for Simon Kjær (Milan) Jannik Vestergaard (Southampton) inn for Andreas Christensen (Chelsea) Nicolai Boilesen (FC København) inn for Joakim Mæhle (Atalanta) Lasse Schøne (Heerenveen) inn for Pierre-Emil Højbjerg (Tottenham) Christian Nørgaard (Brentford) inn for Thomas Delaney (Borussia Dortmund) Mathias Jensen (Brentford) inn for Christian Eriksen (Inter) Andreas Skov Olsen (Bologna) inn for Yussuf Poulsen (RB Leipzig) Kasper Dolberg (Nice) inn for Jonas Wind (FC København) Mikkel Damsgaard (Sampdoria) inn for Martin Braithwaite (Barcelona) Les mer

