Malene (27) har kjørt med knekt ankel, armen i gips og «halv» tunge. Nå kjører hun for gull.

Malene Trosten Andersen (27) holdt på å bite av seg tunga sist vinter. Nå er hun tilbake, vant sist helg og gir full gass for å vinne verdens mest prestisjefylte snøscooter-serie.

PÅ GULLJAKT: Malene Trosten Andersen. Foto: Privat

I januar 2020 ble hun påkjørt bakfra og bet seg så hardt i tunga at den nesten falt av. Seks dager senere sto hun på startstreken igjen.

– Det skal mer til å stoppe meg, er meldingen hun sender oss på messenger.

– Så i fjor kjørte jeg med «halv» tunge, året før med knekt ankel og jeg har også kjørt med knekt arm og hånden knust før. Og med gips, oppsummerer Malene Trosten Andersen, Vadsø-kvinne bosatt i Alta.

Men i vinterhalvåret drar hun rundt i amerikanske nord-stater og kjører den amerikanske snøscootercross-serien, som heter Amsoil og er et mesterskap som går over 16 runder.

Slik så tunga til Malene Trosten Andersen ut etter at hun hadde blitt truffet av en annen fører i en konkurransen vinteren 2020. Foto: Privat

Bildet som hun la ut av tungen sin, ville få til fleste til å vri seg i smerte. Men ifølge Malene Trosten Andersen er det bare «barnemat» i forhold til hva hun har vært innom ellers.

– Men problemet var jo at jeg ikke kunne spise ...

– Hvordan er tunga nå?

– Det går fint med den. Den er grodd, så den er bare litt sånn hoven innimellom ...

For orden skyld: Det som skjedde den gang, var at kvinnen som lå bak henne i feltet, landet oppå finnmarkingen. Pytt, pytt.

– Nå er det bare corona’en som kan stoppe oss, sier Malene Trosten Andersen.

– Planen er å kjøre alle 16 løpene og vinne mesterskapet. Jeg føler meg sterk og klar for de 14 rundene som gjenstår.

Landslagstrener Pål Grøtte har fulgt med Malene Trosten Andersen siden hun begynte å kjøre snøscooterkonkurranser som 17-åring.

– Hun har virkelig stått på siden i fjor. Hun har trent utrolig målbevisst fysisk gjennom hele sommeren, sier han.

– Ikke minst har hun utfordret seg selv på ting som hun syntes var skummelt tidligere. Som hun har vært redd for. Som å hoppe i fallskjerm.

Joda, 27-åringen bekrefter at det var et steg å ta og at hun syntes det var særdeles moro.

Det ble norsk seier også på herresiden sist helg, ved Elias Ishoel fra Oppdal. I mangel av snø i Finnmark denne vinteren dro Grøtte og Andersen til Oppdal for å trene før jul.

– Da merket jeg at hun var sterkere og tøffere enn før. Det hadde virkelig skjedd en utvikling.

– Hvordan?

– Malene har blitt eldre. Hun tenker nok på en annen måte. Hun er smartere og stoler på seg selv, sier landslagstrener Grøtte.

Han mener at Malene Trosten Andersen ha hatt en fordel av å kjøre sammen med gutta her i Norge. I USA er det en stor kvinneklasse.

– Hun har fått bryne seg på guttene og hatt tøff motstand hele veien. Da blir du god. Malene har ikke gitt seg selv om hun har ligget i snøspruten fra snøscooteren foran henne.

Malene Trosten Andersen blir, om hun skulle vinne serien sammenlagt, den første norske kvinne til å klare det.

– Hun vil stå for en liten revolusjon om hun skulle vinne mesterskapet totalt, mener Pål Grøtte.

Alle bildene på Instagram avslører en rekke tatoveringer, mange av dem tatt sist høst.

– En del av dem er familierelaterte. Én for bestefar. Og en løve som symboliserer pappa, som har vært ved min side siden jeg startet med dette - men nå er jeg alene her i USA. Og én tatovering er for den store ulykken jeg hadde i 2013.

Hva slags ulykke? Brudd i ryggen på tre steder, skulderbladet, to ribbein og indre blødninger ...

