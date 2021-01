Dramatisk mestermøte: Nora Mørk reddet Vipers

(Vipers Kristiansand-Esbjerg 28–28) Nora Mørk scoret fem av de seks siste målene. Vipers reddet uavgjort Esbjerg i et dramatisk nordisk mestermøte. Dermed er Mørk & co. fortsatt ubeseiret i Champions League.

TØFF DUELL: Nora Mørk fikk det tøft mot Sanna Solberg-Isaksen (til høyre) og Nerea Pena. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

I den brennhete avslutningen ble EM-helten utvist minuttet før slutt. Men hverken Vipers eller Esbjerg klarte å få frem mer enn brøyt på de to siste angrepene.

Hjemmelaget ledet 21–15 kvarteret før slutt, men klarte ikke å stå mot Esbjergs syv mot fem-spill på slutten.

– Frem med brystet for helvete, skrek Esbjerg-trener Jesper Jensen. Den danske landslagssjefen fikk svar fra et lag med fem norske EM-vinnere. Marit Røsberg Jacobsen var best av dem med sine syv scoringer.

Vipers tok tidlig ledelsen 5–2 og styrte kampen før pause. Hjemmelaget spilte langt fra perfekt, men etter fire Nora Mørk-scoringer og syv redninger av Katrine Lunde gikk Vipers til pause med 16–14-ledelse.

– Bajashåndball, kommenterte Viasats Peder Seierstad da farten var stor og feilene mange midt i omgangen.

De lyktes med å stoppe Kristine Breistøl som har scoret 23 mål på de tre forrige kampene mellom klubbene. Men Marit Røsberg Jacobsen og Nerea Pena holdt Esbjerg inne i kampen med fire scoringer hver.

Foto: Tor Erik Schrøder

Heidi Løke manglet på grunn av en ny neseskade – som hun fikk i lek med sønnen hjemme i Sandefjord.

Hele ni norske EM-vinnere var på plass i Vipers første Champions League-kamp hjemme i Aquarama siden 10. oktober i fjor. Pandemien og karantenereglene utsatte i høst planlagte to kamper mot både Rostov-Don og Metz samt hjemmekampen mot Ferencváros – der to av den ungarske klubbens spillere testet positivt da de ankom Norge.

Dette var den første av 10 Champions League-kamper på bare 35 dager for Vipers. Kristiansand-klubben har mye ta igjen etter at Nora Mørk & co. ikke har spilt kamper i turneringen siden 27–27 kampen mot Esbjerg 18. oktober.

Publisert Publisert: 9. januar 2021 19:35