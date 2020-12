Toppkamp utsatt etter coronautbrudd i Manchester City

Mandagens kamp mellom Everton og Manchester City er utsatt.

SMITTET: Kyle Walker testet positivt for covid-19 forrige uke. Foto: ADRIAN DENNIS / X01348

Det bekrefter Manchester City selv i en pressemelding. Kampen skulle opprinnelig blitt spilt klokken 21.00 norsk tid.

Første juledag ble det klart at Gabriel Jesus og Kyle Walker testet positivt for covid-19, samt to personer i støtteapparatet til klubben.

Manchester-klubben skriver at flere personer i klubben nå har testet positivt.

– Etter den siste runden med coronatesting har det kommet en rekke positive tester, i tillegg til de fire som ble kjent på første juledag, skriver klubben i pressemeldingen.

Ettersom det da var flere positive tester innad i lagets coronaboble, ble det ansett å være en risiko for videre spredning blant spillerne og støtteapparatet, og basert på medisinske råd fra Premier League, ble det bestemt at kampen skulle utsettes.

Spillerne vil nå isoleres i en periode fremover, og treningsanlegget blir stengt på ubestemt tid.

Tidligere i høst var det et smitteutbrudd i Newcastle United, som sørget for at deres kamp mot Aston Villa ble utsatt.

