Skøytekometen Wiklund klar for å ta ansvar: – Ingen begrensninger i laget

SOGNSVANN (VG) Ragne Wiklund (21) vil helst ikke tenke så mye på OL i 2022 før hun kommer på is og «lover» hun skal holde på til 2034 om hun kan avslutte med et OL på hjemmebane.

MEDALJEJAKT: Ragne Wiklund tok sitt første VM-gull i vinter og har mulighetene til å ta flere medaljer den kommende vinteren. Foto: Rikke Jeppsson

14. februar skrev Ragne Wiklund et nytt kapittel i norsk idrettshistorie da hun som første norske kvinne tok et VM-gull på en enkeltdistanse på skøyter.

Wiklund hadde levert en rekke gode løp i forkant og var nær en medalje på 3000 meter, men gullet i Heerenveen slo ned som en overraskelse.

– Det er fortsatt over all forventning. Nå som jeg har fått det litt på avstand, er det nesten som det ikke har skjedd i det hele tatt. Hverdagen er jo helt lik som den var forrige sesong. Det hender jeg «kommer på det» på sykkelen og tenker «oi, det skjedde», sier hun til VG, snaut fem måneder etter gullet.

GULLSJOKKET: Ragne Wiklund ventet spent før det ble klart at hun tok gullet på 1500 meter. Foto: Peter Dejong / AP

Den kommende vinteren blir spekket med høydepunkter for skøyteeliten, med EM enkeltdistanser i Heerenveen i januar, OL i Beijing i februar og allround-VM på hjemmebane i Vikingskipet i mars.

– Jeg tør ikke å forvente eller drømme om ting før jeg har fått den første følelsen på is og sett hvordan det går. Jeg må se at grunnivået fortsatt er der, før jeg kan drømme altfor stort, sier hun med et smil.

Alt tyder på at grunnivået er der. De fysiske testene i år er klart bedre enn på samme tid i fjor, men Wiklund fastholder at det å kvalifisere seg til OL er det hun tenker på i første rekke.

UTÅLMODIG: Ragne Wiklund trives aller best når hun kan jobbe med tekniske detaljer, hvor hun kan få raske svar. – Jeg liker veldig godt å få et svar på at noe funker. Det er derfor jeg også liker skøyter veldig godt. Tiden er et veldig tydelig svar på om det det du driver med er riktig. Foto: Rikke Jeppsson

– Jeg har lyst til å gå 1500, 3000 og 5000 meter. Det blir spennende å se hvordan det blir med lagtempoen nå som Ida (Njåtun) gir seg. Vi har jo Sofie (Haugen) som er på et veldig høyt nivå. Ida var veldig trygg og stabil. Det blir en rolle som jeg kanskje må prøve å ta. Det er jo litt ansvar det også, sier hun.

Det norske lagtempolaget, med Njåtun, Wiklund og Marit Fjellanger Bøhm, var 28 hundredeler bak en bronse under VM i vinter.

– Er du klar for å ta det ansvaret?

– Ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan. Jeg må bare bli litt stabil først.

Njåtun valgte å legge opp i vinter, og dermed er det Wiklund som står igjen som den klart mest meritterte på kvinnesiden.

– Jeg er jo vant til å være den yngste. Jeg har vært tre år på laget nå, og da jeg kom inn var Håvard Bøkko, Hege Bøkko og Ida Njåtun der. Jeg er glad for at jeg har rukket å ha noen år med dem. Nå føler jeg mer erfaren og at jeg har mer å bidra med videre til de andre på laget.

– Jeg ser for meg at den gjengen jeg er på lag med nå, kan være sammen de neste ti årene. Jeg tror det er mange profiler som kommer opp nå, sier hun.

– Det er en veldig stor forskjell på laget nå og da jeg kom inn først. Det er et ungt og offensivt lag, og det settes ingen begrensninger i laget.

OL 2022: Ragne Wiklund (nummer to fra høyre) sammen med Johann Olav Koss i forbindelse med at Oslo så på mulighetene for å søke om OL i 2022. Foto: Jørgen Braastad

Wiklund ønsker ikke å uttale seg om de politiske spørsmålene rundt OL i Beijing, men er klar på at hun ikke støtter det kinesiske regimet.

– Vi i vår familie jobbet veldig hardt for å få OL hit til Oslo. Vi som nasjon må i hvert fall stå frem og ta på et OL selv hvis vi ikke vil at andre nasjoner skal ta det, mener hun.

I utgangspunktet er Wiklund skeptisk til å være aktiv helt til 2034, men hun holder døren på gløtt for et OL på norsk jord.

– Vet du hva? Det kan jeg gå med på, hvis vi får OL i Oslo i 2034, så kan jeg fortsette til 2034. Ellers tenker jeg at det er litt lenge, sier hun.

