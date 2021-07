Camilla Herrem storspilte i utrolig Norge-opphenting

(Frankrike-Norge 28–28) Camilla Herrem ble Norges toppscorer med seks mål under søndagens treningskamp mot Frankrike. I kveld fortsatte hun trenden da de norske håndballjentene spilte uavgjort i sin siste offisielle kamp før OL-ilden tennes 23. juli – etter en utrolig opphenting.

HERREM HERJER: Camilla Herrem viser storform inn mot OL. Foto: Stéphane Pillaud / NTB

Hanna Nymoen Lund , VG

De norske håndballjentene fikk det ikke helt til å stemme i første omgang av siste offisielle kamp før Tokyo-OL går i gang 23. juli. Frankrike førte kampen fra start og gikk til pause med en ledelse på 18–10.

– Der Norge herjet med Frankrike på søndag, herjer Frankrike med Norge denne tirsdagen, sier kommentator Harald Bredeli under TV 2s sending.

Det som lå an til å bli nok en suveren generalprøve inn mot OL av de norske gullkandidatene, så på ingen måte lovende ut de første 30 minuttene. Hverken angrepsspillet eller forsvarsspillet satt, mens Frankrike så ut til å gjøre alt riktig.

OL-KLARE: De norske håndballjentene har spilt mye bra håndball i oppkjøringen. Foto: Stéphane Pillaud / NTB

Landslagstrener Thorir Hergeirsson må likevel ha brukt pausen godt – 2. omgang begynte vesentlig bedre enn første. Etter halvspilt omgang, hadde Norge utlignet Frankrikes ledelse og for alvor spilt seg inn i kampen. Der løsnet det for store deler av det norske laget, og Camilla Herrem storspilte og satte nesten alle sjansene hun fikk.

Til slutt endte hun med syv scoringer på åtte forsøk.

Det betyr at hun har satt 13 av 15 mål de to siste kampene mot Frankrike – og viser med det at hun er en spiller å regne med når de norsk håndballjentene skal kjempe om gullet i Tokyo.

Målforskjellen sier alt om Norges opphenting i 2. omgang – de norske håndballjentene scorer 18 mål i 2. omgang, mot Frankrikes 10 mål. Lagene vant altså hver sin omgang og viser god OL-form.

Både Norge og Frankrike er regnet blant favorittene til edelt metall i Tokyo-lekene.

Håndballjentenes første kamp kastes i gang mot Sør-Korea 25. juli.