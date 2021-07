Ny seier til Warholm: – Kan ikke tenke at jeg skal sette verdensrekord hver gang

Fra bane syv løp han inn til suveren seier i Monaco på tiden 47,08. Det er 38 hundredeler bak hans egen verdensrekord.

BEST IGJEN: Karsten Warholm løp inn til nok en seier i Monaco. I bakgrunnen er den brasilianske kometen Alison dos Santos, som kom på andreplass. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS

– Jeg føler meg bra. Det var et bra løp og jeg er veldig glad, sier Warholm da han kommer til den digitale pressesonen.

Forventningene var store til Diamond League-stevnet i Monaco, som er regnet som en av de raskeste banene i verden. Det ble imidlertid ingen ny verdensrekord selv om han var overlegen.

– Jeg kan ikke tillate meg å tenke at jeg skal sette rekord hver eneste gang, for det ville vært veldig tøft for meg. Jeg føler press for å prestere og være på mitt beste nivå hele veien. Jeg må være fornøyd når jeg gjør gode løp, svarer Warholm på VGs spørsmål.

Tiden holdt likevel til å komme inn blant de aller beste tidene noensinne, og listen begynner etter hvert å bli tapetsert med Karsten Warholms navn.

– Det er alltid vanskelig å løpe et perfekt løp. For meg handler det mest om å prestere jevnt og løpe bra hele veien, sier Warholm.

– Vi kan ikke forvente at han setter verdensrekord hver gang, sier NRK-ekspert Christina Vukicevic-Demidov.

Fakta Historiens 16 raskeste løp på 400 m hekk Karsten Warholm (Norge) 46,70 (2021). Kevin Young (USA) 46,78 (1992). Rai Benjamin (USA) 46,83 (2021). Warholm 46,87 (2020). Warholm 46,92(2019). Abderrahman Samba (Qatar) 46,98 (2018). Benjamin 46,98 (2019). Edwin Moses (USA) 47,02 (1983). Benjamin 47,02 (2018). Bryan Bronson (USA) 47,03 (1998). Warholm 47,07 (2020). Warholm 47,08 (2021) Warholm 47,08 (2020). Samuel Matete (Zambia) 47,10 (1991). Warholm 47,10 (2020). Warholm 47,12 (2019). Les mer

Det var også ny stevnerekord på Karsten Warholm. Hans nærmeste utfordrer var 21-åringen Alison dos Santos, som sprang i mål 43 hundredeler bak Warholm.

Forrige uke satte Karsten Warholm verdensrekord da han sprang inn til 46,70 på Bislett. Dermed slettet han rekorden som hadde stått i 29 år.

– Det er åpenbart et øyeblikk jeg har drømt om lengre enn jeg tror noen aner. Det har vært snakket mye om den verdensrekorden. I går på pressekonferansen ramlet det ut av meg at «jeg er dritlei av å høre om den verdensrekorden». Nå er den endelig min, sa Warholm i en tale til publikum vist på NRK.

Karsten Warholm er den største OL-favoritten. Der er det ventet at han får tøffest konkurranse fra Rai Benjamin, mens Alison dos Santos og Abderrahman Samba er de største outsiderne.

