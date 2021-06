Ødegaard om Zidanes oppgjør: – Det er hans ord

Martin Ødegaard (22) takker Zinedine Zidane for jobben han gjorde i Real Madrid, men han vil ikke kommentere Zidanes oppgjør med klubben.

Martin Ødegaard på vei til søndagens trening i Marbella. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert Publisert Nå nettopp

I et åpent brev fortalte Zidane nylig hvorfor han gir seg som Real Madrid-trener ett år før kontrakten utløper.

– Jeg gir meg fordi jeg føler at klubben ikke lenger gir meg den tilliten jeg trenger, skriver franskmannen.

Han beskriver en manglende forståelse og verdsettelse av jobben som hver dag gjøres av 150 personer i og rundt klubben.

– Jeg er en vinnertype og har vært her for å vinne trofeer. Men bak dette er det mennesker, følelser og liv, og jeg sitter med en følelse av at dette ikke blir verdsatt. Det er ingen forståelse for denne dynamikken i en stor klubb.

Ødegaard har selvsagt sett avskjedsbrevet.

– Jeg fikk med meg det. Det får være hans meninger, hans ord. Jeg skal ikke kommentere det, det er hans opplevelser, sier nordmannen.

Zinedine Zidane har vært en nøkkelmann for Martin Ødegaard i Real Madrid.

Men fotballeksperter har vært usikre på hva det siste året har gjort med det forholdet mellom Ødegaard og Zidane.

Ødegaard fikk raskt spørsmål om egen fremtid.

– Jeg har ikke så mye å si. Det er to fine matcher her som er fokus, sier han.

På spørsmål om han har fått noen signaler fra Real Madrid, svarer 22-åringen:

– Jeg har vært på lån og har kontrakt med Real Madrid. Det er det jeg forholder meg til.

Zidane var trener for reservene, Real Madrid Castilla, da en 16 år gammel Ødegaard kom til den spanske giganten - og det var her nordmannen spilte i to år før han ble lånt ut til Heerenveen.

Zidane tok Ødegaard tilbake til Real Madrids A-lag etter en fantastisk sesong i Real Sociedad (2019/20), men drammenseren fikk lite tillit og det endte med utlån til Arsenal i januar i år.

– Zinedine Zidanes framtid kommer til å være en nøkkelfaktor for den endelige avgjørelsen angående Ødegaard, skrev den anerkjente fotballjournalisten Fabrizio Romano om Ødegaards fremtid tidligere i år.

Publisert Publisert: 1. juni 2021 10:36